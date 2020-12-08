Astronomik yükselişten yararlanmak istiyor: Tesla 5 milyar dolarlık hisse satacak
On ay içerisinde üçüncü kez sermaye piyasalarına gidecek elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc.'te 5 milyar dolarlık adi hisse satışı söz konusu.
Hisse senetlerindeki astronomik yükselişten yararlanmak isteyen Tesla hisselerinde satış kararı aldı. ABD'li şirketin söz konusu satış planına ilişkin Salı günkü açıklama sonrasında hisselerinde gerileme kaydedildi.
Otomobil üreticisinin hisseleri bu yıl neredeyse yüzde 670 yükseldi. Yükselişte kısmen S&P Dow Jones Indices'in Tesla'yı endekse dahil edeceği yönündeki güçlü beklenti de etkili oldu. Tesla hisseleri 21 Aralık’ta S&P 500 Endeksi içinde işlem görmeye başlayacak.
Satış planı öncesinde şirket, Eylül ayında 5 milyar dolarlık, Şubat ayında ise 2 milyar dolarlık hisse senedi ihraç etmişti. Böylece şirket tesis ve ekipman harcamaları konusunda planlanan rakamların iki katını aştı. Yeni toplanacak kaynak ise Ekim ayında açıklanan gelecek iki yılın sermaye harcamaları bütçesini ikiye katlama planlarının desteklenmesinde kullanılacak.
Buna göre şirket gelecek iki yılda sermaye yatırımlarına 4.5 milyar dolar ile 6 milyar dolar arasında bir harcama yapacak.
Mevcut durumda şirket, biri Austin Teksas'ta diğeriyse Avrupa'daki ilk tesis olacak Berlin'de olmak üzere iki yeni fabrika inşa ediyor. Ayrıca Freemont California'da ve Şanghay'daki mevcut araç montaj tesislerinde üretimi artırıyor.
Kaynak: bloomberght
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