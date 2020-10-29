Asya’ya yatırımlar yüzde 12, Afrika’ya yüzde 28 düştü

29 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) Global Yatırım Trendleri Monitörü’ne göre yılın ilk 6 ayında global doğrudan yabancı yatırımları 2019’un aynı dönemine göre yüzde 49 azaldı.

UNCTAD’nin yatırım direktörü James Zhan, “Doğrudan yabancı yatırımlarında düşüş, beklediğimizden daha sert oldu, özellikle gelişmiş ekonomilerde. Kalkınmakta olan ekonomiler ise yılın ilk yarısında fırtınaya göreceli olarak daha iyi dayandılar. Ancak görünümü oldukça belirsiz olmaya devam ediyor” diye konuştu.

Global Yatırım Trendleri Monitörü’ne göre 2020’nin ilk 6 ayında gelişmiş ekonomilere doğrudan yatırımlar, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 75 azalarak 98 milyar dolar oldu. Yatırımların keskin şekilde negatif olduğu ülkeler Avrupa ekonomileri olurken Hollanda ve İsviçre öne çıktı. Kuzey Amerika’ya doğrudan yabancı yatırımları da yüzde 56 azalarak 68 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Kalkınmakta olan ekonomilere doğrudan yabancı yatırımı ise ilk 6 ayda yüzde 16 azaldı.

200’E YAKIN HAVAALANI BATABİLİR

Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa Birimi’nin (ACI Europe) yaptığı açıklamada, Avrupa’da tahminen 193 havalimanının risk altında olduğu belirtildi. İlerleyen aylarda iflasın eşiğine geleceklerine dikkat çekildi. Bu havaalanlarının 277 bin istihdam sağladığı kaydedildi.