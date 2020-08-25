‘Atamızın vagonunu kaldırtmayacağız’
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926’dan 1937’ye kadar yurtiçi gezilerinde kullandığı ve İzmir Alsancak Garı önündeki açık alanda sergilenen “Beyaz Vagon”un TCDD tarafından gece yarısı kaldırılmasına tepkiler devam ediyor. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, kaldırılan “Beyaz Vagon” önünde eylem yaptı. Eyleme, CHP İzmir milletvekilleri, ADD üyeleri ve yurttaşlar katıldı.
Yurttaşların yoğun katılım sağladığı eylemde konuşan İzmir Şubeleri Eşgüdüm Başkanı Doğan Aygen, “Vagon sözüm ona bakım yapıyoruz diyerek yerinden kaldırarak milletimizle alay etmektedirler. Bizler, Atatürkçüler olarak Atamızın vagonunun kaldırılmasına izin vermeyeceğiz ve geri yerine konulmasını istiyoruz. Ulusal bayramlarımız 23 Nisanımız, 19 Mayısımız, 30 Ağustosumuz, 9 Eylülümüz, 29 Ekimimize karşı kin duymak ve her fırsatta -eskiden hastalanırlardı- yasak koymaktadırlar. Bizler, bu kötü gidişe son vermek zorundayız.”
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da Atatürk sevgisini 80 milyon vatandaşın kalbinden silmelerinin asla mümkün olamayacağını söyledi. Bayır, “O bizim kuşakların da bizden sonraki kuşakların da büyük önderidir. Asla Atatürk sevgimizi gönlümüzden söküp alamazlar” dedi. l İZMİR
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