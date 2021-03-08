Atanmak isteyen öğretmenlerden verilmeyen formasyon eğitimi istendi

08 Mart 2021 Pazartesi, 02:00

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Bakan’ın sözüne güvendikleri için on binlerce fen - edebiyat fakültesi mezunu gencimiz, sınava girme şansını kaybetti” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın atanacak öğretmen sayısı ile 7 aya yayılan süreç ve alanlara ayrılan kontenjanlarla tepki çeken 20 bin sözleşmeli öğretmen atanmasına yönelik takvimde “pedagojik formasyon” şartı dikkat çekti. Takvimde, “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı ya da Pedagojik Formasyon Programı-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’ndan birinin başarıyla tamamlamış olmak” başvuru şartları arasında yer aldı. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021’den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.

‘BAKANLIK SÖZÜNÜ TUTMALI’

Eğitim fakültelerinin yanında fen - edebiyat fakültelerinde eğitim alanların, aynı zamanda formasyon alarak öğretmen olma şartlarını karşıladığını ancak 2023 Vizyon Belgesi kapsamında üniversitelerin pedagojik formasyon verme hakkının kaldırıldığını belirten Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Bakan Selçuk’un, “Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz bu eğitimi kendimiz vereceğiz” açıklamasını anımsattı. Yıldırım, pedagojik formasyon alamayan ancak tezsiz yüksek lisans yapabilecek öğrencilerin Selçuk’un açıklaması nedeniyle bu yola başvurmadığını kaydederek, “Madem bakanlık eğitim verecek, neden yapalım?’ dediler ve on binlerce öğrenci tezsiz yüksek lisansa kaydolmadı. Bakan’ın sözüne güvendikleri için on binlerce fen-edebiyat fakültesi mezunu gencimiz, sınava girme şansını kaybetti” dedi. Bu kişilerin, tezsiz yüksek lisansı tamamlamasının ardından sonraki yıllarda yapılacak atamalara başvurabileceğini ancak insanların yaşamlarında bir yıl değil bir ayın bile çok önemli bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bakanlık sözünü tutmalı. Bir ülkenin bakanı, ağzından çıkanı yerine getirmeli. Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamayı yutmuş durumda” diye konuştu. Yıldırım, 2021 atamaları için başvuruların alınması ve atanmaya hak kazanan ancak belgesi olmayanlara bu belgeyi almak için şans tanınması çağrısında da bulundu.