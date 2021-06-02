Atatürkçü İlahiyatçı Cemil Kılıç'a hapis cezası

Atatürkçü İlahiyatçı, eğitimci yazar Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 7 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2021 Çarşamba, 17:26
Atatürkçü İlahiyatçı Cemil Kılıç'a hapis cezası
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Atatürkçü İlahiyatçı Cemil Kılıç, 2018 yılında attığı iki tweetten dolayı 7 ay hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yargılandığım davada 7 ay hapsime hükmedildi. Türkiye adına üzgünüm. Kamuoyuna duyuruyorum"

Kılıç, ceza aldığı tweetlerinde ise şu ifadelere yer vermişti:

"Tarih Türkiye’deki İslamcılar kadar hırsız, düzenbaz, cahil bir topluluk görmüş değildir. İslamcı sapkınlığa karşı çare devrimci Muhammedi müslümanlıktır"

"Din güzel ahlaktır diyor sevgili peygamberimiz, gel gör ki dincilerin çoğu ahlaksız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İslamcılık korundu, Muhammedi Müslümanlık cezalandırıldı. Bugün dincilik korundu, dindarlık cezalandırıldı. Düşünce ve ifade özgürlüğü ayaklar altına alındı"


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