Atatürkçü İlahiyatçı Cemil Kılıç'a hapis cezası

Atatürkçü İlahiyatçı Cemil Kılıç, 2018 yılında attığı iki tweetten dolayı 7 ay hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yargılandığım davada 7 ay hapsime hükmedildi. Türkiye adına üzgünüm. Kamuoyuna duyuruyorum"

Kılıç, ceza aldığı tweetlerinde ise şu ifadelere yer vermişti:

"Tarih Türkiye’deki İslamcılar kadar hırsız, düzenbaz, cahil bir topluluk görmüş değildir. İslamcı sapkınlığa karşı çare devrimci Muhammedi müslümanlıktır"

"Din güzel ahlaktır diyor sevgili peygamberimiz, gel gör ki dincilerin çoğu ahlaksız"

Bir ilahiyatçı olarak yazıyorum ki tarih Türkiye'deki İslamcılar kadar hırsız, düzenbaz, yalancı ve cahil bir topluluk görmüş değildir. İslamcılar Hz. Muhammed öncesi cahiliye devrinin temsilcileri gibiler. İslamcı sapkınlığa karşı çare devrimci Muhammedî Müslümanlıktır!