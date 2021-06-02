Atatürkçü İlahiyatçı Cemil Kılıç'a hapis cezası
Atatürkçü İlahiyatçı, eğitimci yazar Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 7 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Atatürkçü İlahiyatçı Cemil Kılıç, 2018 yılında attığı iki tweetten dolayı 7 ay hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.
Kararı sosyal medya hesabından duyuran Kılıç, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yargılandığım davada 7 ay hapsime hükmedildi. Türkiye adına üzgünüm. Kamuoyuna duyuruyorum"
Bugün yargılandığım davada 7 ay hapsime hükmedildi. Türkiye adına üzgünüm. Kamuoyuna duyuruyorum.— Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) June 2, 2021
Kılıç, ceza aldığı tweetlerinde ise şu ifadelere yer vermişti:
"Tarih Türkiye’deki İslamcılar kadar hırsız, düzenbaz, cahil bir topluluk görmüş değildir. İslamcı sapkınlığa karşı çare devrimci Muhammedi müslümanlıktır"
"Din güzel ahlaktır diyor sevgili peygamberimiz, gel gör ki dincilerin çoğu ahlaksız"
Din, güzel ahlaktır, diyor sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed! Lakin gel gör ki dincilerin çoğu ahlaksız!— Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) December 6, 2018
Bir ilahiyatçı olarak yazıyorum ki tarih Türkiye'deki İslamcılar kadar hırsız, düzenbaz, yalancı ve cahil bir topluluk görmüş değildir. İslamcılar Hz. Muhammed öncesi cahiliye devrinin temsilcileri gibiler. İslamcı sapkınlığa karşı çare devrimci Muhammedî Müslümanlıktır!— Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) December 11, 2018
"DİNDARLIK CEZALANDIRILDI"
Konuyla ilgili açıklama yapan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün İslamcılık korundu, Muhammedi Müslümanlık cezalandırıldı. Bugün dincilik korundu, dindarlık cezalandırıldı. Düşünce ve ifade özgürlüğü ayaklar altına alındı"
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