İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan ABD Doları'nın rekor kırmasına 'ezanlı' yorum

21 Mart 2021 Pazar, 22:48

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nu getirilmesi sonrası doların rekor seviyeye yükselmesini değerlendirdi.

Doların Asya piyasalarında 8.38'e yükselmesini yorumlayan Kılıç'ın mesajı şöyle: "Dolar hızla yükseliyormuş... Sorun değil. Çünkü nasıl olsa ezanımızı susturamazlar, bayrağımızı indiremezler. Ezan ve bayrakla karnımız doyuyor bizim milletçe..."