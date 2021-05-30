Ayasofya'da Atatürk'e lanet okunmasının ardından AKP'den ilk açıklama

30 Mayıs 2021 Pazar, 09:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya'da ''Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'' programı gerçekleşti. Programda, hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci, Erdoğan’ın da katılıdığı etkinlikte icazet aldı.

Program sırasında Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'e isim vermeden lanet okuduğu ortaya çıktı.

Erdoğan'ın da dinlediği anlarda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma..."

'ORTAK VE YÜKSEK DEĞERİDİR'

Yurttaşlardan gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul’umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı 'geldikleri gibi giderler' diyen İstiklal Savaşı’mızın Başkomutanı, Devletimizin kurucusu, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir. Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın açılışında Diyanet’in resmi internet sitesinde yayımlanan hutbenin dışına çıkmıştı. Erbaş'ın Ayasofya’yı müze yapma kararı alan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kurucularına yönelik sözleri tartışma yaratmıştı.

KİMLER ORADAYDI?

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafız öğrencilerin velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İcazet merasiminde Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Ömer Asım da bulunuyordu.