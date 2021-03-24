AKP MKYK listesi belli oldu: Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş da listede
AKP 7. Olağan Büyük Kongre'sinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesini açıkladı. Önceki dönem MKYK listesinde yer alan AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz yeni listeye giremezken, AKP Aydın İl Kadın Kolları Eski Başkanı Seda Sarıbaş yeni listeye dahil oldu.
Ankara'da gerçekleştirilen AKP 7. Olağan Büyük Kongre'sinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP MKYK listesinin 50 kişiden 75 kişiye çıkartılacağını ifade ederek yeni listeyi açıkladı.
ESKİ TÜRKİYE GÜZELİ SARIBAŞ DA LİSTEDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni MKYK listesinde, önceki dönemde MKYK listesinde yer alan AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz liste dışı kaldı. AKP Aydın İl Kadın Kolları Eski Başkanı Seda Sarıbaş yeni açıklanan listede yer aldı.
Sarıbaş, 2006 yılında Türkiye güzeli seçilmişti.
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