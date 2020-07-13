Atatürk'e hakaret paylaşımlarına çok sert tepki

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 02:56

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakaret içerikli paylaşımlara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

İYİ Partili Çıray, sosyal medya hesabından Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili tweetlerde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilen paylaşımlar için, "Bakalım bu kansız itleri, vatan haini kahpeleri tutuklayacak savcımız var mı?" diye yazdı.

Öte yandan CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner de aynı paylaşıma tepki gösterdi. Cihaner, “‘Elinizi tutan mı var! aman tuzağa düşmeyelim! gündem değiştiriyorlar!’ siyasetsizliği ve aymazlığıyla muhalefet gönüllü bir felç yaşarken faşizm tıkır tıkır yol alıyor. Hukuka aykırı bir karar, Atatürk ve Lozan hesaplaşması bile eleştiri konusu yapılamıyorsa yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.

Çıray’ın, paylaştığı tweetlerden biri AKP İzmir Buca Eski İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kırdağ'a ait. Kırdağ, Ayasofya’nın ibadete açılması kararının ardından Atatürk için "Taştan adam eriyor" ifadesini kullandı. Daha sonra tweetini silen Kırdağ, hesabını korumalı hale getirdiği belirtildi.

YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan AKP Eski İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kırdağ'dan yeni bir açıklama geldi. Daha önce, "Ayasofya'nın statüsünün değiştirilip aslına rücu etmesindeki en büyük mutluluk; bu kararın, emperyal dünyaya bir başkaldırı olması değil, onu müze yapanlara bir başkaldırı olmasıdır. Güneş doğuyor, taştan adam eriyor Elhamdulillah #AyasofyaCamii" diyen ve "taştan adam" ifadesiyle Atatürk'ü kast ettiği ileri sürülen Kırdağ, kendisine iftira atıldığını savundu.

Korumaya aldığı twitter hesabını yeniden 'herkese açık' hale getiren, skandal paylaşımı sildiği ve profilini ise Atatürk fotoğraflarıyla donattığı görülen Kırdağ, yeni açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımda Ayasofya Camii kararıyla hukuksuz bir işlemin hukuk ile düzeltildiği ifadesinde yeralan 'taştan adam'dan kast emperyalistler iken bunu Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yormak art niyetli kişilerin çıkarımlarıdır.

Ben Konjenktürel siyaset'e inanan biri olarak döneminde Atatürk'ün bütün yaptırım ve dayatmalara karşın gerekeni yaptığına, girişimleriyle Ayasofya'nın Camii olarak kayda geçirildiğine de inanırım.

İşgal altındaki İstanbul gibi Ayasofya'nın da Atatürk'ün başkomutanlığında yürütülen bir ulusal kurtuluş mücadelesiyle kurtulduğunu da bilirim.

Dolayısıyla sosyal medya hesaplarında geriye gidilerek de bakıldığında bu iftira ve manipülasyonun şahsımda tutmayacağı anlaşılır.

Saygılarımla

Ercan Kırdağ"

İşte o paylaşımlar: