"Atatürk'ün Ankarası 1919-1938”

25 Aralık 2020 Cuma, 14:46

Çankaya Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yılı anısına “Atatürk’ün Ankara’sı 1919-1938” kitabını yayımladı. Çankaya Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet Kitapları Projesi kapsamında, Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin ardından vefatına kadar geçen sürede Ankara’ya kazandırdığı yapıları fotoğraflarla anlatan yeni bir belgesel kitap daha yayımladı. Koleksiyoner Dr. Koray Özalp’in hazırladığı, Tolga Aydoğan’ın editörlüğünü yaptığı "Atatürk'ün Ankara’sı 1919-1938" belgesel kitabı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yılı anısına armağan olarak yayımlandı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yılı anısına yayımladıkları "Atatürk'ün Ankara’sı 1919-1938" kitabının tarihi bir belge olarak Çankaya Belediyesi kütüphanesindeki yerini aldığını kaydettiği açıklamasında şunları söyledi:

“101 yıl önce Atatürk, Ankara’ya geldi ve ne Ankara’dan ne de kalbimizden bir daha hiç gitmedi. Biz de O’nun ilçesi Çankaya’da, O’na layık işler yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhuriyet Kitapları Projemizle Atamızın Ankara’ya verdiği değeri fotoğraflarıyla anlatan kitaplar yayımladık. Atatürk’ün Ankara’sı kitabı da Atamızın, Ziraat Mektebi’nden Çankaya Köşkü’ne, Ankara Palas’tan Çubuk Barajı’na şehrin her noktasında bıraktığı izleri yansıtıyor. Bu kitapta Atatürk’ün Ankara’sında bir yolculuğa çıkacak, ardında bıraktığı izleri bulacaksınız. Bu kitap, bize emanet ettiği hatıralardan ve fotoğraflardan oluşan mirasını geleceğe bırakabilmek ve O’nun aziz hatırasını yaşatabilmek için hazırlandı Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Atamızın Ankara’ya gelişinin 101. Yılı hepimize kutlu olsun.”