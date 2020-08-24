Atatürk’ün “Beyaz Vagon’u” kaldırıldı: İzini silmeye hainlerin gücü yetmeyecektir

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 18:51

İzmirli vatandaşların kaldırılmasının ardından büyük tepki gösterdiği, “Beyaz Vagon” için İzmir Atatürkçü Düşünce Derneği basın açıklaması düzenledi. Alsancak Garı önünde toplanan dernek üyeleri, vagonun kaldırılmasını sert bir dille eleştirirken, Atatürk ismini yurttaşların gönlünden silmeye kimsenin gücü yetmeyeceğini vurguladı. Dernek adına konuşma yapan Bornova Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Doğan Ayten, Atatürk’ün vagonunu kaldırtmayacaklarını söyledi. Basın açıklamasına CHP İzmir Milletvekilleri, Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır ve Atila Sertel’de katıldı. CHP’li vekiller basın açıklamasının ardından “Beyaz Vagon” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

HAİNLERİN GÜCÜ YETMEYECEK

Vagonunun bir gecede kaldırılma kararını tek adam rejiminin doğurduğu bir sonuç olarak değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bu rejimin Atatürk düşmanlığını her fırsatta ortaya koyduğunu söyledi. Sertel, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyaretleri sırasında bindiği 'Beyaz Vagon’u' TCDD tarafından kaldırdı. TCDD idaresi bir gece yarısı bu işi kendi başına yapmadı. Bu tamamen tek adam yönetiminin emir ve görüşleri doğrultusundadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün adını bütün şehir stadyumlarından silen, Atatürk Stadyumlarını yıkan ve yerine yapılanlara Atatürk ismini vermeyen, Atatürk Havaalanı’nı ortadan kaldırdıktan sonra büstünü kırıp parçalamaya ve Atatürk düşmanlığını her fırsatta ortaya koyan tek adam rejimi önümüzdeki ilk seçimlerde mutlaka sona erecektir. İzmirliler o beyaz vagonu mutlaka İzmir’in en güzel yerinde sergileyecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün izini silmeye hainlerin, düşmanların, Amerikan işbirlikçilerinin gücü yetmedi, yetmeyecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerini satanlar, fabrikaları yağmalayanlar, topraklarımızı satanlar bizim milli olan fabrikamızı Katarlılara peşkeş çekenler bilsinler ki hiçbir kimse onlardan korkmuyoruz. İlk seçimlerde bunu göreceklerdir. Birleşe birleşe kazanacağız” diye konuştu.

YÜREĞİMİZDEN SÖKÜP ALAMAZLAR

Atila Sertel’in ardından söz alan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise AKP iktidarının Atatürk’ü insanların kalbinden silemeyeceğini söyledi. Bayır ,“Hepinizin bildiği gibi havaalanlarından, statlardan Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece tabelalarını kaldırmaya gücü yetti bu iktidarın. Onlara soruyorum 80 milyon vatandaşın kalbinden ve yüreğinden Mustafa Kemal Atatürk’ün sevgisini ve ismini nasıl çıkaracaksınız? Bu mümkün değil, onun adı Atatürk o bizim kuşaklarımızın da, bizden sonraki Y kuşağının da, Z kuşağının da ulu önderidir. Asla ve asla Atatürk sevgimizi yüreğimizden söküp alamazlar” ifadelerini kullandı.

ÖNCE VAGON, SONRA 30 AĞUSTOS

Son olarak söz alan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “Karşı devrim Cumhuriyet’in kazanımlarına karşı yürütülen hareketin bir örneğini de tam da bu noktada adının önünde Türkiye Cumhuriyeti olan Devlet Demiryolları’nın Alsancak Garı’nın önünde yaşadık. Atatürk’ün seyahatlerinde kullandığı “Beyaz Vagon’u” ortadan kaldırmakla, sözüm ona başka bir yere taşımış olmakla kendini gösterdi. Rahatsızlar… Bu ülkenin bu devletin kurucusundan, Mustafa Kemal Atatürk’ten rahatsızlar. İsmet İnönü’den ve Milli Mücadele’den de rahatsızlar. Daha yeni 1 ay önce 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı bir anma programı düzenlendi. Aynı koronavirüs salgınına yönelik tedbirler, önlemler genelgesini yayınladık diyen İçişleri Bakanı bir programında halkın meydanları nasıl doldurduğu gibi bir görüntü gösterme şartı koyarken, 30 Ağustos gibi bir zafer bayramını sınırlı ve sadece çelenk sunma töreni ile kurtarma derdine düştü. Bunların hepsinin hesabı verilecektir” diye konuştu