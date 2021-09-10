Atatürk’ün ender fotoğrafları Efeler’de
Türkiye’nin en geniş Atatürk fotoğrafları arşivine sahip Araştırmacı Yazar Hanri Benazus’un koleksiyonundan çıkan fotoğraflar Efeler Belediyesi tarafından açılan Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Müzesi’nde yerini aldı
Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen Efeler Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Müzesi açıldı. Açılışta düzenlenen törende konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bu tarihi bize armağan eden, bu değerleri ve yüce duygularını bizimle paylaşan değerli dostumuz, büyüğümüz Hanri Benazus’a çok teşekkür ederim. Kendilerine ömür boyu minnettar olacağız” dedi. Türkiye’nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip Hanri Benazus da şunları ifade etti: “Ben 10 bin Atatürk fotoğrafı olan biriyim. Koleksiyonum var ve bu yaşıma geldikten sonra kendime bir hedef edindim. ‘81 ilde 81 müze’ hedefim var. Birincisini yaptıran Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ediyorum. Bu fotoğraflar için bir ömür sarf ettim. Atatürk için helal olsun. Tek gayem bunu topluma mal etmek. Zamanında bu koleksiyon için bana milyonlarca dolar teklif edildi ama asla kabul etmedim. Çünkü bu koleksiyon hepimizin
Video Haberler
- Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
- ATM ekranlarını kırmıştı... Neden yaptığı ortaya çıktı
- 15 katlı binanın 7'nci katında korku dolu anlar
- Özgürlük sloganları atan kadınlara Taliban kırbacı
- Leopara meydan okuyan kedinin görüntüleri gündem oldu
- MHP'li başkan: Yürüyün lan yürüyün!
- 'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı
- Halk otobüsünde 'maske' kavgası
- Böylesi yalnızca Türkiye'de olur
- CHP'nin 98. yılında dikkat çeken video
En Çok Okunan Haberler
- Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu
- MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı
- Dolarda kıyamet kopacak
- Poğaça yiyenler dikkat!
- Yıldırmak için kurulan şok mangaları ve porno iddiası
- Erdoğan'ın, Asiltürk'e neler vadettiği ortaya çıktı
- AKP'ye yakın anket şirketinden dikkat çeken sonuçlar
- Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt
- Meteoroloji'den 25 saatlik fırtına uyarısı
- Ahmet Kaya filminin yönetmeninden tepki