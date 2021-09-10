Atatürk’ün ender fotoğrafları Efeler’de

10 Eylül 2021 Cuma, 07:07

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen Efeler Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Müzesi açıldı. Açılışta düzenlenen törende konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bu tarihi bize armağan eden, bu değerleri ve yüce duygularını bizimle paylaşan değerli dostumuz, büyüğümüz Hanri Benazus’a çok teşekkür ederim. Kendilerine ömür boyu minnettar olacağız” dedi. Türkiye’nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip Hanri Benazus da şunları ifade etti: “Ben 10 bin Atatürk fotoğrafı olan biriyim. Koleksiyonum var ve bu yaşıma geldikten sonra kendime bir hedef edindim. ‘81 ilde 81 müze’ hedefim var. Birincisini yaptıran Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ediyorum. Bu fotoğraflar için bir ömür sarf ettim. Atatürk için helal olsun. Tek gayem bunu topluma mal etmek. Zamanında bu koleksiyon için bana milyonlarca dolar teklif edildi ama asla kabul etmedim. Çünkü bu koleksiyon hepimizin