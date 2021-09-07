ATAÜNİ’de işine son verilen 36 işçi, mahkeme kararıyla döndü

07 Eylül 2021 Salı, 04:00

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde (ATAÜNİ) lojman, amfi, fakülte gibi ihtiyaç duyulan çeşitli birimlerde çalışan 36 işçi, sendika ile üniversite arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinden (TİS) yararlanmaması için işten çıkarıldı. Üniversiteye dava açan ve kazanan işçiler, “Üniversite yönetimi, TİS’ten faydalanamayacağımızı, ancak bu hususta bir dava açar ve kazanırsak o halde toplu iş sözleşmesinden faydalanabileceğimizi söyleyerek bizleri üniversiteye karşı dava açmaya yönlendirdiler. Davayı açtık, kazandık fakat üniversite hemen bizi işten çıkardı” dedi. İşçiler mahkemenin “TİS’ten faydalanmalılar” kararlarına rağmen TİS’ten faydalanmamak şartıyla lojman yönetimi bünyesinde işe geri alındı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde TİS’ten yararlandırılmamak için işten atılan 36 işçi bireysel olarak üniversiteye dava açtı. Üniversite yönetimi açılan davalarda, davacıların Atatürk Üniversitesi Lojmanları ve Site Yöneticiliğinde çalıştığını, taleplerin bu tüzelkişiliğe yöneltilmesi gerektiği savunmasını yaptı. Erzurum 1. ve 2. iş mahkemeleri işçileri haklı buldu. Davayı kazanan fakat TİS’ten yararlanamayan işçiler “Herkes bizi haklı buluyor ama kimsenin elinden bir şey gelmiyor” dedi. Gazetemize açıklamada bulanan işçiler, uzun yıllar üniversitede çalıştıklarını dile getirerek şunları dile getirdi: “2017 yılında rektörlük çalışanları, üniversite ile Tez Koop-İş Sendikası arasında TİS imzalandığını, sendikaya üye olmamız halinde TİS’te yer alan haklardan faydalanabileceğimizi bildirerek bizleri de sendikaya üye olmaya yönlendirdiler. Sendikaya üye olduktan sonra üniversite yetkilileri yoğunlukla lojmanlarda çalıştığımız için üniversitenin değil, lojmanların işçisi olduğumuzdan toplu iş sözlesmesinden faydalanamayacağımızı ancak bu hususta bir dava açar ve kazanırsak ancak o halde TİS’ten faydalanabileceğimizi söyleyerek bizleri üniversiteye karşı dava açmaya yönlendirdiler. Bunun üzerine açmış olduğumuz davalar lehimizde sonuçlandı ve kesinleşmiş mahkeme kararı ile TİS’te yer alan haklardan faydalanmanız gerektiği tescillendi. Üniversite icra marifetiyle geçmişe dönük haklarımızı ödedikten sonra bizlerin TİS’ten faydalanmaya devam etmemesi için işten çıkardı.”

İşçiler, işten atıldıklarını bir SMS ile öğrendiklerini belirterek şu ifadelere yer verdiler: “Ertesi gün işyerimize gittiğimizde işten atıldığımız üniversite bünyesinde lojman yönetimi oluşturulduğu, TİS’ten yararlanamayacağımız şekilde lojman yönetimi bünyesinde yeniden işe alınabileceğimiz bildirildi. Kış vakti, bildirimsiz ve tazminatsız olarak işten atılmış olmamız ve geçimini sağlamak zorunda olduğumuz ailelerimiz nedeniyle üniversitenin bu baskısına boyun eğmek zorunda kaldık. Bazılarımız lojman yönetimi bünyesinde TİS’ten faydalanmaksızın çalışmaya başladı. Lojman yönetimi kanunen normalde rektörlüğe bağlı fakat onlara göre özel. TİS’te yer alan haklarımızı kullanmamızın bu şekilde engellenmesi 36 mesai arkadaşımız ve ailelerinin had safhada mağduriyetine neden olmaktadır.”