Atay’dan jeotermal şirketlerine: 2 değil 4 milyon verelim siz gidin
Efeler Belediye Başkanı Atay, geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında moderatörün, jeotermal enerji şirketlerinin Efeler Belediyesi’ne aktaracağı 2 milyon liranın kullanımıyla ilgili sorusuna, “Efeler Belediyesi olarak 2 değil 4 milyon lirayı biz onlara verelim, şirketlerini kapatıp gitsinler” diye cevap verdi.
Özel bir televizyon programına konuk olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, jeotermal enerji santralleriyle ilgili soruya verdiği cevapla ilgi çekti.
Başkan Atay’a; JESDER Başkanı Ufuk Şentürk’ün, “2 Aralık’ta yayınlanan kanunla birlikte jeotermal şirketlerin cirolarının yüzde biri kadar idare payı adı altında bir devlet payı kesiliyor ve bunu her yıl Mart ayında beyan edip, Haziran ayında tek seferde belediyelere yatıracağız. Efeler Belediyesi için 2 milyon civarında bir bedelden söz ediyoruz. Yerel yönetimler için büyük bir bedel. Umarım belediyeler bu parayı kullanırken jeotermali unutmazlar ve jeotermal algısını değiştirmek için jeotermal harcamalarında kullanırlar. Biz bu bedelleri yatırıp, takipçisi olacağız.” sözleri hatırlatıldı.
“MECLİSTEN OY BİRLİĞİ İLE KARAR ÇIKAR”
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, enerji üretimine değil, yaşam haklarının ellerinden alınmasına karşı olduklarını belirterek, “Girne ve Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımız sabahları çürük yumurta kokusuyla uyanıyor. Halkım bunu hak etmiyor. Efeler’in dört bir yanı jeotermallerle çevriliyor. Tanrı’nın bize bahşettiği incir ve zeytin gibi zenginliklerimiz zarar görüyor. Efeler Belediyesi’ne bahsettiğiniz gibi bir para yatırımı söz konusu değil, oradan gelecek rakama ihtiyacımız da yok. Efeler Belediyesi olarak biz jeotermal şirketlerine 2 milyon verelim ve karşılığında şirketlerini kapatıp gitsinler. Efeler halkı 2 milyon vermeye razı, 4 milyon bile veririz ve meclisten oy birliği ile karar çıkar.” diye konuştu.
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