Siyasilerden şampiyon Beşiktaş'a tebrik

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:25

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Göztepe ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini iki golle mağlup ederken lig tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Siyasiler, Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ı yayınladıkları mesajlarla tebrik etti.

İşte o paylaşımlar:

Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan @Besiktas’ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/G47rS5kJ4F — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2021

Pandemi etkisi altında zor şartlarda mücadele eden tüm takımlarımızı ve bu zorlu mücadele sonunda 2020-2021 Süper Lig şampiyonu olan @Besiktas’ı yürekten kutluyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 15, 2021

Süper Lig 2020-2021 Sezonu Şampiyonu @Besiktas'ı, futbolcularını, teknik heyetini ve tüm taraftarlarını tebrik ediyor,



Önümüzdeki sezon Avrupa’da ülkemize başarılar kazandırmasını diliyorum... pic.twitter.com/HajpA7OLF4 — Meral Akşener (@meral_aksener) May 15, 2021

Nefes kesen bir yarışın ardından 2020-2021 sezonunu zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ın futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarını tebrik ediyorum. ??



Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. ?? pic.twitter.com/LlGZDPCftr — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 15, 2021

Süper Lig maratonunun sonunda kupaya uzanan şampiyon Beşiktaş‘ın oyuncularını, teknik ekibini ve tüm taraftarlarını can-ı gönülden kutluyorum. pic.twitter.com/xYgyvtveaE — Ali Babacan (@alibabacan) May 15, 2021