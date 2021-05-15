Siyasilerden şampiyon Beşiktaş'a tebrik
Siyasiler, Süper Lig’in son haftasında Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın şampiyonluğunu tebrik etti.
Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Göztepe ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini iki golle mağlup ederken lig tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaştı.
Siyasiler, Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ı yayınladıkları mesajlarla tebrik etti.
İşte o paylaşımlar:
Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan @Besiktas’ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/G47rS5kJ4F— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2021
Pandemi etkisi altında zor şartlarda mücadele eden tüm takımlarımızı ve bu zorlu mücadele sonunda 2020-2021 Süper Lig şampiyonu olan @Besiktas’ı yürekten kutluyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 15, 2021
Süper Lig 2020-2021 Sezonu Şampiyonu @Besiktas'ı, futbolcularını, teknik heyetini ve tüm taraftarlarını tebrik ediyor,— Meral Akşener (@meral_aksener) May 15, 2021
Önümüzdeki sezon Avrupa’da ülkemize başarılar kazandırmasını diliyorum... pic.twitter.com/HajpA7OLF4
Nefes kesen bir yarışın ardından 2020-2021 sezonunu zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ın futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarını tebrik ediyorum. ??— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 15, 2021
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. ?? pic.twitter.com/LlGZDPCftr
Süper Lig maratonunun sonunda kupaya uzanan şampiyon Beşiktaş‘ın oyuncularını, teknik ekibini ve tüm taraftarlarını can-ı gönülden kutluyorum. pic.twitter.com/xYgyvtveaE— Ali Babacan (@alibabacan) May 15, 2021
Tebrikler #Beşiktaş— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 15, 2021
2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu olan #Beşiktaş yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. #SampiyonBesiktas
İnat Kazanır!#SampiyonBesiktas pic.twitter.com/xUzGjv58c0— Erkan BAŞ (@erkbas) May 15, 2021
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