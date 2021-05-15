Siyasilerden şampiyon Beşiktaş'a tebrik

Siyasiler, Süper Lig’in son haftasında Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın şampiyonluğunu tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:25
Siyasilerden şampiyon Beşiktaş'a tebrik
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Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Göztepe ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini iki golle mağlup ederken lig tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Siyasiler, Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ı yayınladıkları mesajlarla tebrik etti.

İşte o paylaşımlar:


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