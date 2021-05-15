Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan şampiyonluk paylaşımı
Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, siyah-beyazlıların 16. şampiyonluğunu sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı.
Beşiktaş'ın yıldız forveti Cenk Tosun, takımının Süper Lig şampiyonluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 29 yaşındaki futbolcu, paylaşımında "Şampiyon Beşiktaş" ibaresine yer verdi.
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı üç maçta üç gol kaydeden Cenk Tosun, Beşiktaş'taki ikinci dönemini Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak geçiriyor.
Cenk Tosun'un paylaşımı:
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK trans oyuncunun katıldığı programı kapattırdı
- Soylu büyük tehdit altında
- Bu kez intihar eden yurttaşları hedef aldılar
- 19 Mayıs'ta yasak var mı?
- İsrail, medya kuruluşlarının bulunduğu binayı bombaladı
- Instagram hesabı olan herkes tehlikede
- Erdoğan bir hatanın daha eşiğinde
- Süper Lig'de şampiyon belli oldu!
- Göçmen işçiye cinsel saldırı iddiası
- Süleyman Soylu'ya 8 Sedat Peker sorusu