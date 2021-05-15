Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan şampiyonluk paylaşımı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:18

Beşiktaş'ın yıldız forveti Cenk Tosun, takımının Süper Lig şampiyonluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 29 yaşındaki futbolcu, paylaşımında "Şampiyon Beşiktaş" ibaresine yer verdi.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı üç maçta üç gol kaydeden Cenk Tosun, Beşiktaş'taki ikinci dönemini Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak geçiriyor.

Cenk Tosun'un paylaşımı: