Avcılar’da 5 katlı binanın 3 balkonu çöktü: 2 yaralı

Avcılar'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

DHA
15 Aralık 2020 Salı, 14:46
Avcılar’da 5 katlı binanın 3 balkonu çöktü: 2 yaralı
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Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltma kararı bulunan ancak oturumun hala devam ettiği binanın 4 ve 5'inci katlarının balkonları yağmurun da etkisiyle çöktü. Çökme sırasında balkonlarda olduğu belirtilen 2 kişi düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

 


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