Avcılar’da 5 katlı binanın 3 balkonu çöktü: 2 yaralı

15 Aralık 2020 Salı, 14:46

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltma kararı bulunan ancak oturumun hala devam ettiği binanın 4 ve 5'inci katlarının balkonları yağmurun da etkisiyle çöktü. Çökme sırasında balkonlarda olduğu belirtilen 2 kişi düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.