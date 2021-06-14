Avcılar'da, kısıtlama saatinde markete otomobille giden yurttaşa para cezası
AVCILAR'da kısıtlamada denetimler devam ederken, markete gittiği söyleyen otomobil sürücüsüne 3 bin 460 lira ceza kesildi.
Avcılar Namık Kemal Caddesi’nde oluşturulan denetim noktasında araçlar tek tek durdurulurken, sürücü ve yolcuların izin belgeleri incelendi.
Durdurulan otomobil sürücüsü markete gitmek üzere evden çıktığını söyledi. Kimlik sorgusundan Ambarlı Mahallesi’nde oturduğu belirlenen sürücüye oturduğu evin yakınlarındaki markete yaya olarak gitme izni bulunduğu hatırlatılırken, Umum Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 460 lira idari para cezası uygulanmak üzere hakkında tutanak düzenlendi.
Sürücü, markete gitmenin serbest olduğunu savunurken, polis memuru bu iznin sadece evin çevresindeki yürüme mesafesindeki marketleri kapsadığını söyledi.
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