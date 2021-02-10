Avrupa Birliği 'hatasını kabul etti': Onay vermede geç kaldık
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Covid-19'a karşı geliştirilen aşılarla ilgili stratejisinde hatalar yaptığını kabul etti ancak aşıları topluca alma kararının doğru olduğu savunmasını yaptı.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumuna katılan Von der Leyen, AB genelinde yavaş ilerleyen aşılamalardaki son durum hakkında bilgi verdi ve son günlerde eleştirilen aşı stratejisiyle ilgili eleştirileri yanıtladı.
AB Komisyonunun aşı stratejisinde bazı hatalar yaptığını söyleyen von der Leyen, "Hala olmak istediğimiz yerde değiliz. Aşılara onay vermede geç kaldık. Toplu üretim konusunda çok fazla iyimserdik. Ayrıca verdiğimiz siparişlerin zamanında teslim edileceğine fazla inandık" diye konuştu.
HERKESİN ELİ BOŞ KALSAYDI...
Von der Leyen, AB'nin bugüne kadar 2,3 milyar doza varan toplu aşı alımı yapma kararının ise arkasında durdu. Von der Leyen, şunları söyledi:
"Bir avuç büyük üye ülke aceleci davranıp aşıların hepsini alsaydı ve diğer herkesin eli boş kalsaydı ne olacağını tahmin bile edemiyorum. Böyle bir durum iç pazar için ve Avrupa'nın birliği için ne anlama gelecekti? Ekonomik anlamda da saçmalık olacaktı ve bence topluluğumuzun sonu olacaktı."
"YATIRIM YAPTIK"
Von der Leyen, AB olarak üretim kapasitesinin artırılması için çalıştıklarını, ilaç firmalarının zorluklarını anladıklarını ancak AB olarak kapasitelerin artırılması amacıyla önceden milyarlarca avro yatırım yaptıklarını söyledi.
"Şimdi artık öngörülebilirlik istiyoruz" diyerek ilaç firmalarını uyaran von der Leyen, bunun için AB içinde üretilen aşıların ihracatında izin mekanizması oluşturduklarını vurguladı.
Üretimdeki zorluklara örnek veren von der Leyen, "Şu andaki engellerden biri, iki sentetik molekülle ilgili. Şirketlerin dediğine göre, ellerinde bunlardan 250 gram daha fazla olursa 1 milyon doz daha fazla aşı üretebilecekler" ifadesini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Boğaziçi öğrencilerinden videolu tepki
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Boğaziçi öğrencilerinden videolu tepki
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması