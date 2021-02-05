Avrupa Birliği'nden Biden'a 'Küba çağrısı'
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin Küba'yı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarma çağrısında bulundu.
Borrell, ABD’de Başkan Joe Biden yönetiminin Küba’yı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarması gerektiğini söyledi.
Borrell bu açıklamayı Moskova ziyareti sırasında, “Trump'ın görevi başındaki son saatlerinde Küba'yı terörü destekleyen ülkeler listesine eklemesi kararından memnun değiliz. Bundan ciddi anlamda rahatsızlık duyuyoruz ve yeni yönetimin durumu eski haline çevireceğini umuyoruz" açıklamasında bulundu.
Borrell, aynı zamanda ABD'nin Küba'yı listeye eklemesinin Kübalılar için ciddi sorunlara yol açacağını ekledi.
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