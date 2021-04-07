Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı, TCBM'deki değişikliği yorumladı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 18:10

Odile Renaud-Basso, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasından sonra yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. EBRD Başkanı, Türkiye’nin finansal istikrarı konusunda endişelerin arttığını söyledi. Türkiye’deki politika yapıcıların sıkı para politikasına odaklanıp enflasyonla mücadele etmelerinin gerektiğini açıkladı.

Renaud-Basso ifadelerini, "Merkez Bankası Başkanı'nı çok sık değiştirmek (Türkiye'nin) güvenilirliği için iyi değil" şeklinde sürdürdü.

Ayrıca, 38 ülkeyi kapsayan EBRD bölgesindeki en büyük riskin koronavirüs aşılarına erişimin yavaşlığı olduğunu belirtti.