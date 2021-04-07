Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı, TCBM'deki değişikliği yorumladı
Reuters'ta yer alan habere göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu’nun getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Odile Renaud-Basso, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasından sonra yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. EBRD Başkanı, Türkiye’nin finansal istikrarı konusunda endişelerin arttığını söyledi. Türkiye’deki politika yapıcıların sıkı para politikasına odaklanıp enflasyonla mücadele etmelerinin gerektiğini açıkladı.
Renaud-Basso ifadelerini, "Merkez Bankası Başkanı'nı çok sık değiştirmek (Türkiye'nin) güvenilirliği için iyi değil" şeklinde sürdürdü.
Ayrıca, 38 ülkeyi kapsayan EBRD bölgesindeki en büyük riskin koronavirüs aşılarına erişimin yavaşlığı olduğunu belirtti.
Video Haberler
- Konya'da uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı
- AKP'li vekil TBMM kürsüsünde fenalaştı
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
- Antalya'da kan donduran cinayet
- Trafikte Yok artık dedirten görüntüye ceza yağdı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
- Azgın sular danayı yuttu
- Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme
En Çok Okunan Haberler
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı
- Son ankette çarpıcı sonuçlar
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- Sosyal medyanın gündemine oturan diyalog
- 'Bu kişi Erdoğan'ın koruması mıdır?'
- Rusya'dan kritik 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö' açıklaması
- Millet İttifakı çatlatırken!
- Kanal İstanbul'da arazi alanların listesi yayınlandı
- Portakal'dan 'Saray ittifakı' iddiası: Notu bırakıyorum
- Bunun hesabını çok ağır vereceksiniz