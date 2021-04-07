Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı, TCBM'deki değişikliği yorumladı

Reuters'ta yer alan habere göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu’nun getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2021 Çarşamba, 18:10
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı, TCBM'deki değişikliği yorumladı
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Odile Renaud-Basso, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasından sonra yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. EBRD Başkanı, Türkiye’nin finansal istikrarı konusunda endişelerin arttığını söyledi. Türkiye’deki politika yapıcıların sıkı para politikasına odaklanıp enflasyonla mücadele etmelerinin gerektiğini açıkladı.

Renaud-Basso ifadelerini, "Merkez Bankası Başkanı'nı çok sık değiştirmek (Türkiye'nin) güvenilirliği için iyi değil" şeklinde sürdürdü.

Ayrıca, 38 ülkeyi kapsayan EBRD bölgesindeki en büyük riskin koronavirüs aşılarına erişimin yavaşlığı olduğunu belirtti.


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