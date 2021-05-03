Avrupa’dan her gün Türkiye'ye gelen 241 kamyon çöpe ne oluyor?

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 21:31

Eurostat verilerine göre, AB ülkelerinden yapılan atık ihracatı 2004 yılından bu yana yüzde 75 arttı. Yıllık 32,7 milyon tonu bulan atık ihracatının 13,7 milyon tonu Türkiye'ye gidiyor. Avrupa'dan Türkiye'ye yapılan atık ihtacatı, son 20 yılda yaklaşık 3 kat arttı. Avrupa'dan gönderilen atıkların yarıdan fazlası, demir ve çelik gibi metal atıklardan oluşuyor. AB ülkelerinden ihraç edilen yıllık 17,5 milyon ton metal atığın, yaklaşık 12 milyonunu Türkiye alıyor.

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Projeler Lideri Nihan Temiz Ataş bu rakamları şöyle yorumladı:

'ADANA MERKEZ OLDU'

“İthal edilen çöplerin geneli plastik atık. Belirli kodlara göre atık ithalatı gerçekleştiriliyor. Bütün Avrupa'nın ihraç ettiği her 4 plastiğin 1'i Türkiye tarafından alınıyor, bu çok ciddi bir oran. Aslında çok yüksek geri dönüşüm yüzdesine sahip ülkeler tarafından bu ihraç gerçekleştiriliyor. İlk 5'te İngiltere, Belçika, Almanya, Hollanda ve Slovenya var. Geri dönüştürülebilir olarak etiketlenmiş İngiltere ve Almanya'nın çöpü, bizim topraklarımızda ya herhangi bir yere atılıyor ya da yasadışı bir şekilde yakılıyor. Yol kenarında bile atıklar görünebiliyor. Yurtdışından birçok haber kanalı Adana’da bu çöplerin izini sunan haberler yaptı. Ama biz meselenin sadece Adana ile ilgili olmadığını düşünüyoruz. Denetimin ve şeffaflığın az olduğu her yerde başka şehirlerde de olabilir.”

'TAMAMEN SORU İŞARETİ'

“2021'in Ocak ayında AB'nin aldığı kararlara göre OSB üyesi olmayan ülkelere artık plastik atık ihraç edilemeyeceği için Türkiye de OSB üyesi ülke olduğu ve atıkları almaya devam ettiği için önümüzdeki günlerde daha fazla artışın olabileceğini düşünüyoruz. Plastik atık ithalatında Türkiye birinci olmasın istiyoruz. Biz kendi atığımızı ne kadar ayrıştırıp, kullanabiliyoruz düşünmemiz gerekiyor. Kendi oluşturduğumuz atık dışında da almaya devam ediyoruz ve bunların ekonomiye ne kadar girdisi oluyor, ne kadarı yakılıyor bu konular tamamen soru işareti.”