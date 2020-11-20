Avukat Aytaç Ünsal’ın tedavi gördüğü eve polis baskını
Adil yargılanma talebiyle uzun bir süre ölüm orucunda kalan Avukat Aytaç Ünsal'ın tedavi gördüğü ev, sabaha karşı polisler tarafından kapısı kırılarak basıldı.
Adil yargılanma talebiyle 200 günü aşkın süre ölüm orucunda kalan Avukat Aytaç Ünsal’ın Sarıyer ilçesine bağlı Küçükarmutlu Mahallesinde bulunduğu eve sabaha karşı polisler tarafından baskın yapıldı. Mahallede bulunan Cemevi ve yaşlıların kullandığı vefa evininde bulunduğu 30 farklı adrese de polislerin baskın yaptığı belirtildi.
EVİN KAPILARI KIRILDI
Baskınlar esnasında Aytaç’ın tedavi gördüğü evin kapıları koçbaşı ile kırılarak onlarca polis içeri girerken, ev dağıtıldı. Evde Ünsal ve refakatçisi bulunduğu öğrenilirken, burada gözaltı olmadığı belirtildi. Cemevine yapılan baskında ise içerde bulunan 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşılırken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Kaynak: Evrensel
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