Avukat Vahit Bıçak hakkında karar

10 Nisan 2021 Cumartesi, 14:45

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak katledildi.

Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Damar ailesi, sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında, duruşma sırasında yaptığı savunmalarda özellikle Ceren Damar Şenel'e yönelik sözleri, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle şikayette bulundu.

Ayrıca Ankara Barosu da Bıçak hakkında resen soruşturma başlattı. Baro tarafından başlatılan disiplin soruşturmasında Bıçak'a, "Olumsuz kamuoyu oluşturma, ün kazanma ve iş sağlama, avukatlık vakar ve onuruna yakışmayan üslup, mesleğin itibarını zedeleyen tutum ve davranış" nedeniyle 708 lira para cezası verildi.

AİLENİN ŞİKAYETİYLE BAŞLATILAN SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ankara Barosu, Damar ailesinin şikayeti üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Baro Disiplin Kurulu, Bıçak’ın, iddia ve savunma sınırlarını aşarak, meslek kurullarına uygun davranmadığı, Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle disiplin kovuşturması kararı aldı. Kovuşturmanın da 16 Nisan’da Baro Disiplin Kurulu Salonu’nda duruşmalı yapılmasına karar verildi.

Baro, Bıçak ve ailenin avukatı Doğan Erkan’a gönderdiği çağrıda, "Baro Disiplin Kurulu tarafından yürütülecek kovuşturmanın duruşmalı yapılmasına karar verilmiştir. Salonda hazır bulunmanızı, gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağını ve kovuşturmanın sürdürülerek karar verileceğini bilinmesini isteriz" ifadeleri kullanıldı.

BABA DAMAR: NİHAYET HESAP VERECEK

Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar, avukat Bıçak’ın, kızı ve ailesine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle nihayet sanık sandalyesine oturacağını belirterek, "Ankara Barosu’na yapmış olduğum Vahit Bıçak’la ilgili kapsamlı şikayette; rahmetli kızım Ceren Damar’ın hatırasına hakaret, bana ve aileme hakaret, ailemi tehdit, savunma sınırını aşan, avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan, katille özdeşleşen, suçlu yerine suçu savunan, suça teşvik eden söz ve eylemlerinin gizli saklı olmayıp, kamuoyunun gözü önünde ve medya aracılığıyla yapılmış olduğunu ve tüm Türkiye’nin tanık olduğunu belirttim. Vahit Bıçak’ın söz ve eylemleri aynı zamanda kamuoyunda infial yaratmış, bu nedenle İçişleri Bakanlığı, Vahit Bıçak’ın 30 yıldır görev yaptığı Polis Akademisindeki görevine son vermiştir. Bazı avukatların ve baroların şikayetleri üzerine Vahit Bıçak’a Ankara Barosu kınama cezası vermiş, başka bir şikayet üzerine yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle 708 TL para cezası vermiştir. Benim yaptığım kapsamlı şikayet üzerine Ankara Barosu disiplin soruşturması başlatmış ve yapılan soruşturma sonucunda disiplin kovuşturması yapılması kararı almıştır. Bıçak nihayet 16 Nisan günü sanık sandalyesinde yaptıklarının hesabını verecek" ifadesini kullandı.