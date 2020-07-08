Avukatların itirazlarına rağmen çoklu baro teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu’na geliyor

“Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmeye başlanacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:26
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Avukatlık Kanunu ve baroların yapısını değiştirmeyi öngören 28 maddelik kanun teklifi, Adalet Komisyonu’nda dört gün süren müzakereler sonucu geçtiğimiz pazartesi sabaha karşı kabul edildi.

Teklif, bugün jet hızıyla TBMM Genel Kurulu’na getirildi. Gündem dışı konuşmalar ve parti gruplarının önesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.



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