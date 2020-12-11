Avustralya koronavirüs aşısı çalışmaları deneklerde hatalı sonuç verince durduruldu
Avustralya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısı deneylerinin birinci aşaması, deneklere yapılan testlerde HIV antikorunun görülmesi üzerine durduruldu. Daha sonra HIV testi uygulanan bu kişilerin HIV pozitif olmadığı tespit edildi.
Avustralya’da CSL firması ve Queensland Üniversitesi (UQ) tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının deneylerinde, bazı deneklerde HIV antikoru tespit edildi. Bunun üzerine Avustralya hükümeti, daha önce 51 milyon doz alacağını belirttiği aşıdan vazgeçtiğini açıkladı. Ancak yapılan testte deneklerde HIV virüsü görülmedi.
DENEKLERDE HIV YOK
Avustralya’nın koronavirüs aşı adayı, denemelerin birinci aşamasında antikor üretiminde etkili olduğu kanıtlanmıştı. Bazı deneklerin testlerinde HIV antikorlarına rastlandı. Bu deneklerde yapılan testler sonrasında bu kişilerde HIV bulunmadığı tespit edildi. Koronavirüs aşı adayının hatalı sonuç göstermesi sebebiyle, CSL firması ve Queensland Üniversitesi aşıdaki kusurun giderilmesinin 1 yıl süreceğini bu sebeple deneylerin durdurulacağını belirtti.
GÜVEN EKSİKLİĞİ YARATTI
Avustralya Sağlık Bakanlığı sekreteri Brendan Murphy, "Büyük olasılıkla işe yarayacaktı. Ancak güven ile ilgili herhangi bir sorun yaşamak istemediğimizi biliyorduk ve bu yanlış pozitif test bazı kafa karışıklığına ve güven eksikliğine neden olmuş olabilir" dedi.
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