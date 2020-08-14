Avusturya Dışişleri Bakanından Türkiye, AB ve Doğu Akdeniz mesajı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Doğu Akdeniz'de yaşanan ve Türkiye'yi de kapsayan gelişmelerle ilgili olarak, “Türk siyaseti Libya, Suriye ve son olarak da Ayasofya'nın yeniden açılması gibi konularda, Avrupa'yı yeniden düşünmeye sevk etmelidir" dedi

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2020 Cuma, 15:20
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AB Dışişleri Bakanları zirvesi kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek olan Schallenberg, "Avusturya, Türkiye ile katılım müzakerelerinin sonlandırılması çağrısında bulunmaya devam ediyor” dedi.

Dendias, Perşembe gününden bu yana Avusturya'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye ile olan ihtilaf hakkında konuşmak üzere bugün Viyana'ya hareket etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar görüştüğü bildirildi. Erdoğan, Türkiye'nin söz konusu anlaşmazlığı diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözmek istediğini vurguladı.



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