Ay-Yıldızlıların Hollanda ile Norveç zaferlerinin perde arkasında çalışma, samimiyet ve ekip ruhu yatıyor

29 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Bu yaz Avrupa Futbol Şampiyonası’nda boy gösterecek Ulusallar, yakaladığı genç ve birbirine bağlı jenerasyonla tüm futbolseverlerin kendilerine “Bizim çocuklar” demesini sağladı, “Hepimizin Milli Takımı” olmayı başardı. Peki herkesin yeniden Ay-Yıldızlı takım etrafında kenetlenmesinin perde arkasında neler yatıyor? İşte bazı detaylar:

GÜNEŞ’İN EĞİTİCİ ROLÜ: Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Ulusal Takım, Euro 2020 yolunda sergilediği iyi futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla bambaşka bir kimliğe büründü. Aynı zamanda öğretmen olan Güneş, Milli Takım kampları kısa sürmesine rağmen kadrodaki her futbolcusunun kişisel gelişimi için ekibiyle önemli mesai harcadı.

GENÇ VE SAMİMİ KADRO: Fatih Terim ve Lucescu’nun temellerini attığı “gençleştirme” hareketi, Güneş döneminde sürdü. Tecrübeli hoca, kadroda “birlik” duygusunu yarattı. Oyuncuların sahadaki tavırları, yaptıkları açıklamalardaki samimi ve içten hal, halkımızdan takdir gördü.

POLEMİK YOK FUTBOL VAR: Ülke futbolunda hemen hemen her gün kaos yaşanmasına rağmen Şenol Güneş ve ekibi, Milli Takım’ı bu ortamın içinden uzak tuttu. Ay-Yıldızlı futbolcular sadece Ulusal Takım’a ve sahadaki oyunlarına odaklandı.

KAYBEDİNCE YIKILMADI: Salgın döneminin gölgesinde oynanan UEFA Uluslar Ligi’nde küme düşen Türkiye, bu şoktan kısa süre içinde toparlanarak çıktı. Güneş ile futbolcular, hatalardan ders alıp kendini yeniledi, başarısızlığa takılı kalmadı ve Dünya Kupası hedefiyle geleceğe ümitli mesajlar verdi. Bunun sonucunu alıp, Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle elemelere harika başladı.

KOŞA KOŞA GELİYORLAR: Oyuncular, aileleri gibi gördükleri Milli Takım’a büyük mutlulukla adeta koşa koşa geliyor. Futbolcular kamp dönemlerinde birlikte vakit geçirmeyi çok seviyor. Sahada hep en iyisini ortaya koymaya çalışan oyuncular, birbirleri için mücadele etmekten, bir arkadaşlarının hatasını telafi etmek için daha fazla koşmaktan mutlu oluyor. Böylece futbolundan keyif alan ve izleyenlere keyif veren bir takım ortaya çıkıyor.

HALKLA DOĞRU İLETİŞİM: Milli Takımlar İletişim Ekibi, Ay-Yıldızlılarla halk arasında doğru bir iletişim köprüsü oluşturdu. Pandemi döneminde, medyanın oyuncular ile Şenol Güneş’e ulaşmasının, sorularını yöneltebilmesinin imkânı sağlandı. Güneş, medya aracılığıyla verdiği röportajlarla, futbolseverlerin Ulusalları daha da sahiplenmesini sağladı.

2 AY ÖNCEDEN ÖDEV VERDİ



Şenol Güneş; Dünya Kupası Eleme grubu maçlarına daha 2 ay varken Ay-Yıldızlı oyunculara rakiplerini ezberleyip çalışmaları için ev ödevi verdi. Güneş, Hollanda, Norveç ve Letonya’nın takım ile bireysel oyuncu analizlerinin yer aldığı detaylı bilgileri ocak ayında tüm futbolcularına dijital ortamdan gönderdi. Tecrübeli hoca böylece, oyuncularının mart ayındaki maçlara kadar zihinsel açıdan konsantre olmalarını, rakiplerini tanımalarını sağladı.



2002 TEMALI ÖZEL VİDEO İZLETTİ



A Milli Takım’ın 1954 yılında katıldığı ve 2002’de üçüncü olduğu Dünya Kupası’nın hikâyesini anlatan özel video, Güneş’in futbolcularını bu büyük organizasyona motive etmesinde büyük rol oynadı. Şenol Güneş, TRT’nin hazırladığı videoyu, bu kamp döneminde takımına izletip, başarı öyküsünü anlattı. Her fırsatta “En büyük hayalim Dünya Kupası” diyen deneyimli teknik adam, oyuncularının da futbolun 1 numaralı arenasında yer almalarının, hem kendileri hem de takım ve ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladı.



DÜNYA BİZİ KONUŞUYOR



ALMANYA

- Kicker: Ozan Tufan, Norveç’e karşı parladı. Başlangıçta erken, daha sonra olağanüstü.

- Bild: Haaland’a karşı galibiyet. Türkiye Dünya Kupası’nı hayal ediyor.

- Sportbild: Haaland ve Norveç için acı yenilgi.

HOLLANDA

- Algemeen Dagblad: Türkiye bu sefer Norveç’i küçük düşürdü.

- De Telegraaf: Türkiye, Portakalların grubunda Norveç’e karşı da etkiledi.

İSPANYA

- Marca: Türkiye, Haaland ve Odegaard’lı Norveç’i La Rosaleda’ya gömüyor. Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor.

- El Mundo Deportivo: Norveç’i geçen Türkiye grup liderliğine oturdu. Türkler için sorunsuz bir maç oldu.

- As: Haaland ve Odegaard’ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı.

NORVEÇ

- VG: Bundan daha kara gece olamaz.

- NRK: Norveç’e gerçek bir ders.

- Aftenposten: Türkiye karşısında hayal kırıklığı. Türkiye, kontrataklarla Norveç defansını paramparça etti.

MİLLİ TAKIM’DA KORONAVİRÜS ŞOKU



Letonya maçına hazırlanan A Milli Futbol Takımı’nda koronavirüs şoku yaşanıyor. 3 oyuncuda Covid-19 şüphesi olduğu, durumlarının bu sabah yapılacak testin ardından netleşeceği öğrenildi.

