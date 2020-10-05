Aydın'da çamlık ve zeytinlik alandaki yangın söndürüldü

05 Ekim 2020 Pazartesi, 00:47

Yenikent Mahallesi'nde çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Söke Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 3 dönümlük alanda zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.