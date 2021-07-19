Aydın'da deprem! İzmir ve Manisa'da da hissedildi

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın açıklamasına göre Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssünün Aydın'ın Efeler ilçesi olduğu belirlenen deprem İzmir ve Manisa'da da hissedildi.