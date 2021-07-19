Aydın'da deprem! İzmir ve Manisa'da da hissedildi
Aydın'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem İzmir ve Manisa'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın açıklamasına göre Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssünün Aydın'ın Efeler ilçesi olduğu belirlenen deprem İzmir ve Manisa'da da hissedildi.
Video Haberler
- Büyükçekmece sahilindeki kavganın detayları ortaya çıktı
- Trafikte kaçan boğayı kurtarma operasyonu
- Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri
- Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi
- Ucuz baklava kuyruğu havadan görüntülendi
- Eşinden boşandı, davul zurna ile kutladı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Ünlü tatil beldesinde skandal görüntüler!
- Maskeyi öyle bir yerinden çıkardı ki...
- Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı
En Çok Okunan Haberler
- Böyle düğün hediyesi görülmedi! Gelin ve damat şoke oldu
- ‘Artık susmak yok’ diyen hâkim
- Afganistan ve Taliban anlaştı
- Çin'de yeni virüs paniği
- Melih Bulu ile ilgili çarpıcı iddia!
- Erken seçim için dikkat çeken iddia: Galiba az kaldı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Mackinac Köprüsü'ne bomba koyulduğu iddia edildi
- Mahkemeden RTÜK Başkanı’na ret
- Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosunu açıkladı