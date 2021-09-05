Aydın'da restoranda meydan savaşı gibi kavga

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde birlikte yemek yiyip eğlenmek amacıyla restorana giden bir grup arasında yaşanan kavga cinayetle bitti. Olayda bıçakla yaralandığı için hastaneye kaldırılan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

(İHA)
05 Eylül 2021 Pazar, 23:18
Aydın'da restoranda meydan savaşı gibi kavga
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Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirleri ile tanışık oldukları öğrenilen bir grup aileleri ile birlikte akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki restorana gelip aynı masada yemek yemeye başladılar.

İddiaya göre, alkol de alan grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir anda restoranda başlayan kavga sokağa taştı. Olayda D.A. isimli şahıs tarafından bıçaklanan R.A. ile H.Ç. isimli şahıslar hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Durumu ağır olan ve kalbinden yaralandığı öğrenilen Rasim Yıldız, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.Ç. isimli diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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