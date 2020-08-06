Aydın'daki yangında ağaçları yanan çiftçilere fidan verilecek

06 Ağustos 2020 Perşembe, 16:23

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri denetledi. Pazar yerindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Atay, maske dağıttı, tedbirlere uyulması için uyarılarda bulundu.

Pandemi önlemleri denetimlerinin ardından İmamköy, Pınardere ve Emirdoğan’da çıkan yangında zeytin ve incir ağaçları yanan vatandaşları ziyaret eden Atay, çiftçilere destek olacaklarını açıkladı. Yangının Efeler Belediyesi’ne ait mesire alanından kaynaklanmadığını, mesire alanında tek bir ateşe rastlanmadığını belgeleriyle vurgulayan Başkan Atay, “Maalesef hepimizin yüreğini sızlatan bir afet yaşadık, fakat şimdi yaraları sarma vaktidir. Meclis üyelerimiz de sizlerin acısını paylaşmak için buradalar. Ağustos ayı meclis toplantımızda siyasi parti gözetmeksizin tüm meclis üyelerimizle ortak bir karar aldık. Yangından zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak için üzerimize düşen her görevi yapacağız. Vatandaşlarımıza zeytin ve incir fidanı vereceğiz. Bugünden sonra ne gerekiyorsa yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Efeler Belediyesi tüm imkânlarıyla yanınızda. Ben Fatih Atay, bir ağabey, bir kardeş, bir amca olarak sizlerin her zaman yanındayım” dedi.



