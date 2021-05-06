Aykut Erdoğdu'dan 'WhatsApp yazışmaları' açıklaması: Takip ettiklerini açık ettiler

06 Mayıs 2021 Perşembe, 15:03

AKP'nin yayın organı Sabah gazetesi "Yazışmaları ortaya çıktı... CHP'li belediyeleri canından bezdirmiş" başlığıyla yayınladığı haberde CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'ya ait olduğunu iddia ettiği WhatsApp yazışmalarına yer vermişti.

CHP'li Erdoğdu, Sabah grubunun ve ATV'nin kendisine şantaj yaptığını ileri sürmüştü. Bugün Sabah Gazetesi'nde Erhan Öztürk imzasıyla yayımlanan haberde Erdoğdu'nun WhatsApp yazışması olduğu ileri sürülen birtakım mesajlar paylaşıldı.

İddiaya göre; CHP'li Erdoğdu'nun Şişli eski Belediye Başkanı Hayri İnönü ile olan konuşmaları yer alıyor. İddiaya konu olan yazışmalarda, Erdoğdu'nun İnönü'den para istediği öne sürüldü. Sabah gazetesinin ulaştığı İnönü ise "Beni artık bu tartışmaların dışında tutun. Politik tartışmalara katılmak istemiyorum. Geçmiş işler. Hakikaten bir yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"TAKİP ETTİKLERİNİ AÇIK ETTİLER…"

Haberi paylaşan CHP'li Erdoğdu, "ATV, Sabah ve A Haber benimle ilgili ilk defa doğru bir haber yaptılar… Çünkü ilk defa devlet eliyle evlerimize, telefonlarımıza, WhatsApp mesajlarımıza kadar takip ettiklerini açık ettiler…" diye yazdı.

"SUÇ ÖRGÜTÜNE YOL AÇILMASIN…"



"Kişisel bilgilerim yayınlandığı, telefon kayıtlarım izlendiği ve dinlendiği için dava açacağım…" diyen Erdoğdu, "Bu suç örgütü yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünmesin… Suç örgütüne yol açılmasın…" ifadelerini kullandı.