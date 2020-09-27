AYM 'Osman Kavala'yı gündemine aldı
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası’nda beraatına karar verildikten sonra cezaevinden salıverilmeden yeniden tutuklanan iş insanı Osman Kavala’nın başvurusunu gündemine aldı. Yüksek Mahkeme, 29 Eylül Salı günü Kavala’nın tutukluluğunun hukuki olmadığına dair başvurusunu değerlendirecek.
Osman Kavala, Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla “darbeye teşebbüs” suçlamasıyla 1 Kasım 2017’de tutuklanmıştı. AİHM, 10 Aralık 2019’da Kavala hakkında ihlal kararı verdi ve derhal serbest bırakılmasını istedi. Ancak yerel mahkeme Kavala’yı tahliye etmedi.
BERAAT ETTİ AMA CEZAEVİNDEN ÇIKAMADI
Yargılama sonucunda Kavala, 18 Şubat 2020’de de tüm suçlardan beraat etti. Mahkeme, Kavala’nın tahliyesine de hükmetti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verdi. Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltına alınan Kavala, 19 Şubat 2020’de tutuklandı. 9 Mart’ta ise bu kez “askeri ve siyasal casusluk” suçundan tutuklandı.
TUTUKLAMA KARARI AYM’YE TAŞINDI
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; 20 Mart’ta darbe suçundan tutukluluk süresi dolduğu için tahliyesine karar verilen Kavala, “casusluk” suçundan verilen tutuklama kararı nedeniyle cezaevinden çıkamadı. İşte bu tutuklama kararı bireysel başvuru ile Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.
Yüksek Mahkeme, Kavala’nın bu başvurusunu 29 Eylül Salı günü karara bağlayacak. AYM daha önce Kavala’nın Gezi Parkı davası kapsamında yaptığı bireysel başvurunun oy çokluğuyla reddine karar vermişti.
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