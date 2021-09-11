Aynur Aydın'dan 'Bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı' haberine tepki

Şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu fotoğrafını hedef alan Takvim gazetesine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2021 Cumartesi, 16:43
Aynur Aydın'dan 'Bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı' haberine tepki
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Takvim gazetesi şarkıcı Aynur Aydın'ın Instagram hesabında paylaştığı bornozlu fotoğraflarını "Aynur Aydın bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Her yerden dekolte verdi cüretkar pozlarını gören şaştı kaldı" sözleriyle haberleştirdi. 

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla habere tepki gösterdi.

Aydın Twitter hesabından Takvim'in haberini alıntılayarak, "Bundan sonra bornozun içine mavi çizgili pijama takımımı giyerim artık" dedi. 


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