'Ayşe öğretmen'den Adalet Bakanı'na yanıt

21 Ocak 2021 Perşembe, 15:23

Ayşe Çelik, Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

6 aylık kızıyla birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konan Çelik, daha sonra kızını cezaevinden çıkarttırarak ailesine teslim ettirmişti. Çelik, yeniden yargılandığı davada beraat etti.

Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Adalet Bakanı Abdülhamet Gül’ün “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz” sözlerine yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Çelik’in paylaşımı şu şekilde:

“Peki; Ben neden "çocuklar ölmesin" dediğim için 6 aylık ağzı süt kokan bebeğim ile 2 defa cezaevine girdim?”