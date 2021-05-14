Ayşen Zülfikar’dan ‘Yollar’ teklisi

14 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

Ayşen Zülfikar’ın yeni teklisi Kalan Müzik etiketiyle yayımlandı. Tüm dijital platformlarda dinlenebilen, sözü ve müziği Ayşen’e ait olan “Yollar”, giden bir aşkı en naif duygularla anlatıyor. “Yollar” şarkısının düzenleme, mix ve gitar kayıtlarını Cenk Erdoğan, çello kaydını Gülşah Erol, mastering’ini Bora Ebeoğlu yaptı. Şarkının klibi ve fotoğrafları Umut Özge Balkan tarafından İstanbul’un Beykoz ilçesinin çeşitli semtlerinde çekildi.

MÜZİKLE GEÇEN HAYAT

İstanbul’da doğan Ayşen Zülfikar, Kadıköy Anadolu Lisesi’nde okurken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Şan Bölümü’ne kabul edildi. Lise öğrenimi sırasında katıldığı Milliyet Gazetesi Ulusal Liselerarası Müzik Yarışması’nda “En iyi solist” dalında Türkiye birinciliği kazandı. Lise mezuniyeti sonrası konservatuvarın lisans bölümüne kabul edildi. Sınıf atlayarak tamamladığı konservatuvar yılları boyunca oldukça ilgi duyduğu müzikal şarkıcılığı üzerine de eğitim aldı ve senfoni orkestrası eşlikli konserlerde solist olarak sahneye çıktı.

Aynı yıllarda, Siemens Ulusal Şan Yarışması’nda ikincilik ödülünü kazandı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra eğitimini İtalya’da sürdüren Zülfikar, dünyanın en prestijli müzik okullarından; Milano Giuseppe Verdi Konservatuvarı’na kabul edildi. Bu okuldaki eğitimi süresince ünlü Türk soprano Leyla Gencer’in de referansı ile burs hakkı kazandı. Eşzamanlı olarak Milano Rosetum Tiyatrosu’nun düzenlediği yarışmada birinci oldu ve G. Puccini’nin “Gianni Schicchi” operasında “Lauretta” rolünü seslendirdi. Milano’da olduğu yıllar boyunca birçok önemli müzisyenin ustalık sınıflarına katıldı. Uluslararası San Remo Classica Yarışması’nın Müzikal dalında birincilik ödülünü dünyaca ünlü Tenor Andrea Bocelli’den aldı. Türkiye’yi temsilen “Un Concerto Per La Pace” isimli konser dizisine katıldı ve İtalya’nın farklı şehirlerinde pek çok konser verdi.

Üç yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatçı olarak çalışan Ayşen Zülfikar, daha sonra hafif müzik alanına yönelerek çeşitli orkestralar eşliğinde İstanbul’un prestijli mekânlarında programlar yaptı. Birçok farklı dilde söylediği şarkılar ve güçlü yorumu ile dikkatleri üzerine çekti.

2019 yılında; söz ve müziğini İtalyan piyanist ve besteci Maria Silvana Pavan’ın yazdığı modern bir ninni olan “Ninna nanna a” yı kaydetti. Şarkı, Kalan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.