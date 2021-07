Ayşenur Arslan'dan canlı yayında Emine Erdoğan'a tepki

01 Temmuz 2021 Perşembe, 15:25

Gazeteci Ayşenur Arslan, bugünkü 'Medya Mahallesi' programında Emine Erdoğan'ın porsiyonla ilgili yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Arslan, "Yani bu ülkede First Lady bu kadar mı hayattan, dünyadan, geçmişinden, bugünden kopar. Ne demek porsiyonları küçültün, makul öneriler verilebilir belki onları da tartışırız burada ama porsiyonları küçültün ne demek?" ifadelerini kullandı.





Ayşenur Arslan sözlerine şöyle devam etti;

"Emine Erdoğan tasarruf konusunda dün son derece ayıp bir şey söyledi. Bilmiyorum bu hakaret kabul edilir mi? Ya da hakkımda soruşturma açılır mı? yekten söyleyeceğim" diyerek, 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasının etkinliğe katılan Emine Erdoğan'ın konuşmasını izletti.

Ardından Ayşenur Arslan, Emine Erdoğan'ın aşure ayında mutfakta çekilen fotoğrafına yorum yaparak musluğun fiyatının asgari ücretten fazla olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti;

"O saraydaki First Lady! Saraydaki First Lady ya diyor ki porsiyonlarınızı küçültün! Yani bu ülkede First Lady bu kadar mı hayattan dünyadan geçmişinden bugünden kopar. Ne demek porsiyonları küçültün, makul öneriler verilebilir belki onları da tartışırız burada ama porsiyonları küçültün ne demek?"

EMİNE ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"Dünyanın bir başka yanında insanların bir ısırık alıp bıraktığı tonlarca yemek çöpe gidiyor. Küresel bir seferberlikle bireysel davranışlarımızı değiştirerek insanlığı içine düştüğü bu utançtan kurtarabiliriz. Gelin hep birlikte basit önlemler alalım. Alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Sadece ihtiyacımız kadarını alıp bozulacağını bildiğimiz yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim.

Geleneksel mutfak kültürümüzü artırarak atıksız mutfağın püf noktalarını hayatımızda uygulayalım. Meyve ve sebzeleri mutlaka mevsiminde tüketelim. En önemlisi insana yakışır şekilde yiyip içmenin kurallarını çocuklarımıza da öğretelim.”