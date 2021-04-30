Emine Erdoğan'a yakın Star yazarı Eraslan'dan bakanlığına fahiş fiyatla ürün satan Pekcan'a gönderme

30 Nisan 2021 Cuma, 19:28

Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan, kendi bakanlığına, hem de fahiş fiyatla ürün sattığının ortaya çıkması ardından görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a göndermede bulundu.

Sibel Eraslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eve kapanma, esnafın geçim sıkıntısı, işten çıkartılma korkusu, hastalanmaya dair ağır endişe, moral bozukluğu derken üstüne bir de dezenfektan/görevi kötüye kullanma haberleri o kadar kötü ve rahatsız edici geliyor ki insana..." ifadesini kullandı.

Eraslan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a yakınlığıyla biliniyor.



NE OLMUŞTU?

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Ruhsar Pekcan'ın Ticaret Bakanı olmadan 20 ay önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, kendisinin adını kullanarak vergisiz eşya ithal etmeye çalıştığı ihbarının yapıldığını köşesine taşımıştı.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu'nun 5 yıl önce gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine e-mail göndererek, o tarihte bir iş kadını olan eski Pekcan'a karşı "müteyakkız olmaları konusunda" uyardığı ortaya çıktı. Mailde Pekcan'ın “Emine Erdoğan'ın yakınıyım” diyerek, vergisiz bir şekilde eşya ithal etme yapmaya çalıştığı öne sürüldü.