Aytaç Ünsal'dan Soylu'ya mektup: Açıkça yalan söylüyorsunuz

01 Eylül 2020 Salı, 16:54

Adil yargılanma talebiyle 212 gündür ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hitaben açık mektup yazdı.

Ünsal mektubunda, aynı taleple girdiği ölüm orucunun 238’inci gününde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in fotoğrafının İstanbul Barosu’na asılmasına tepki gösteren Soylu’ya yanıt verdi.

"CENAZEDEN NEDEN KORKTUNUZ?"

Bianet’te yer alan habere göre Ünsal mektubunda şunları yazdı:

"Açıklamalarınızı, bizi elbirliğiyle kapattığınız hastane hücresinde izledim. Heyecanlanmışsınız yine. Korkmuşsunuz. Savunmaya geçmişsiniz. Diyorsunuz ki, ‘Terör örgütü mensuplarının fotoğrafını baroya asanların bu toprakların değerleriyle ilgisi yoktur.’ Peki gerçek buysa neden bu kadar heyecanlandınız? Neden cenaze töreninden bile korktunuz? Katılanlara gaz ve su sıktırmanızın nedeni neydi? Avukat Ebru Timtik’in bu topraklarla bir ilgisi yoksa nasıl olsa kimse katılmazdı cenazesine. Neden serbest bırakmadınız cenaze törenini?

Bir konuda haklısınız; avukat Ebru Timtik’in, onurlu hukukçuların, İstanbul Barosu’nun sizin temsil ettiğiniz hiçbir değerle ilgisi yoktur!"

"GERÇEKTE BİR AVUÇSUNUZ"

Soylu'nun adı dosyada dahi olmadığını bilmesine rağmen Savcı Selim Kiraz’dan bahsettiğini belirten Ünsal, mektubuna şöyle devam etti:

"Etki yaratmaya çalışıyorsunuz. Sahip çıkanları baskılamak için açıkça yalan söylüyorsunuz. Doğru, onların yalancılıkla bir ilgileri yok. Onların komploculukla bir ilgisi yok!

Ebru Timtik’in kardeşi avukat Barkın Timtik’e hapishanede size bağlı jandarma cenazeye katılmasına izin vermedi. Refakatçim olan annem ve babam haftalardır hastane hücresinde benimle beraber tutsaklık yaşıyor. Analara, kardeşlere, eşlere böyle bir zulüm yapılıyor. Doğru, onurlu avukatların bu zalimlikle bir ilgisi yok! Neresinde var Anadolu’nun bu zulüm? Yalan, komplo, terör nerede var?

Yunus Emre’de, Pir Sultan’da, Dadaloğlu’nda, Köroğlu’nda kimde var böyle değerler?

Avukat Ebru Timtik ve adalet için mücadele eden onurlu hukukçular haklıyı, doğruyu ve adaleti temsil ediyor. Ve bugün fiziki olarak ne kadar güçlü olsanız da gerçekte sadece bir avuçsunuz. Farkındayım, bunun paniğini yaşıyorsunuz.

Fakat artık tehditleriniz, mafyavari zorbalıklarınızla İstanbul Barosu’nu tehdit etmekten vazgeçin. Boşuna uğraşmayın, ne yaparsanız yapın milyonların adalet çığlığını bastıramayacaksınız!"