CHP'den ölüm orucu devam eden Aytaç Ünsal için çağrı
238 gündür Avukat Aytaç Ünsal ile birlikte adil yargılanma talebi için ölüm orucunda olan Avukat Ebru Timtik hayatını kaybetti. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca "Vicdanlarınıza sesleniyorum: Gelin, Aytaç'ı yaşatalım" paylaşımı yaptı.
CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Ebru Timtik'in ölümü hakkında yaptığı açıklamada "Siyasi görüşü, düşüncesi ne olursa olsun "adil yargılanma hakkı" talep eden bir yurttaşın, bu talebinin yok sayılması ve ölüme terk edilmesi kabul edilemez. Vicdanlarınıza sesleniyorum: Gelin, Aytaç'ı yaşatalım" dedi.
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