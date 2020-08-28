CHP'den ölüm orucu devam eden Aytaç Ünsal için çağrı

28 Ağustos 2020 Cuma, 11:56

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Ebru Timtik'in ölümü hakkında yaptığı açıklamada "Siyasi görüşü, düşüncesi ne olursa olsun "adil yargılanma hakkı" talep eden bir yurttaşın, bu talebinin yok sayılması ve ölüme terk edilmesi kabul edilemez. Vicdanlarınıza sesleniyorum: Gelin, Aytaç'ı yaşatalım" dedi.