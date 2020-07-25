Aytuğ Atıcı’dan ‘ittifak’ eleştirisi: Halkın umudu CHP, CHP’nin umudu ittifaklar

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 15:27

Genel Başkanlığa aday olan eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, 70 yıldır tek başına iktidar olmadığı halde CHP’yi terk etmeyen vatandaşların Cumhuriyet değerlerini yaşatması için oy verdiğini söyleyerek, “Devrimci ol, çağın koşullarına göre yenilikçi ol diye oy veriyor. Yeter ki cumhurbaşkanlığını kazan, adayın Atatürk düşmanı olsun deniyor” ifadelerini kullandı.

Atıcı eleştirilerini seçmenin CHP’den beklentilerini anlatarak şöyle açıkladı:

* Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle işbirliği yapma, millet çaresizlik içinde olabilir bu durumda bile vazifen özgücünle mücadele etmektir. Sağa sola yaslanarak değil diyor. CHP dönüştürülmeden bu ülke dönüştürülemez diyor.

* İktidara ulaşmanın tek yolu sağcı partilere benzemektir diyecekler, onların oyunu almak için onlara benzemelisin diyecekler, sakın onlara inanma diyor. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin diyor.

EKMELETTİN İHSANOĞLU’NUN ADAYLIĞINA TEPKİ GÖSTERDİ

* 2011 yılında 25.9 olan oyumuzu 10 yılda bir nokta arttıramadık. Son 6 yıldaki ideolojik sapmamızı gözden geçirelim. İdeolojimizi kaybedersek, kesinlikle bir daha oylarımızı yükseltme imkanımız olmayacaktır. Atatürk ve laiklikle sorunu olan kişilerin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi basit bir hata değil ideolojik bir sapmadır.

İYİ PARTİ’YE VERİLEN DESTEĞİ ELEŞTİRDİ

* Hiçbir genel başkanımız bizim ideolojimize aykırı olan bir ideolojinin siyasi simgesinin el işaretini yapamaz. Hiçbir genel başkanımız kuşaklardır yüzde 25 civarında tuttuğu oylarımızı, yüzde 10 civarında olan bir partiye teslim edip ‘Buyurun siz başbakan olun’ diyemez.

Atıcı, CHP’nin örgütlenmesinin sokaklara inmesi gerektiğini vurgulayarak, liselerden itibaren bu örgütlülüğü sağlaması gerektiğini ekledi. Atıcı, parti içi demokrasinin hakim kılınması gerektiğini kaydederek, “Siz bugün belediye başkanlarını, milletvekillerini ön seçimler belirleyeceğiz derseniz, o insanlar genel merkezin değil, komşularının kapılarını çalarlar” ifadelerini kullandı.

Atıcı, CHP’nin delegelik sistemini kaldırarak genel başkan seçimi için bütün parti üyelerinin oy kullanması gerektiğini söyledi.

Atıcı CHP’nin yaptığı ittifaklara da “Halkın umudu CHP’yken, CHP’nin umudu ittifaklardır” diye tepki göstererek, “İttifaklar filen bitmiştir. Ya HDP ile ya da İYİ Parti ile ittifak yapacağız” diye konuştu.