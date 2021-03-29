Serbest bırakılan Ayvatoğlu tekrar gözaltına alınırken yeni fotoğrafları da ortaya çıktı

29 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Ayvatoğlu “revü kızlarıyla, kumar fişleriyle, jakuzide ve havuzda kadehle” fotoğraflar da çektirmiş. Sorgusunda “Kokain değil, şaka amaçlı pudraşeker çektik” savunmasının ardından serbest bırakıldığı belirtilen Ayvatoğlu, yeniden gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ayvatoğlu’nun kan, kıl ve idrar örneğinin alındığı, madde kullanımına ilişkin rapor işlemlerinin devam ettiği belirtildi. “Pudraşeker içti, serbest kaldı” şeklinde haberlerin gerçeği yansıtmadığı ileri sürülen açıklamada, soruşturmanın derinleştirildiği, Ayvatoğlu’nun yanında bulunduğu tespit edilen diğer zanlılar M.D., M.Y.M., D.O. ve U.K. hakkında da gözaltı talimatı verildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, dün, araçtaki diğer kişiler Kastamonu ve İzmir’de gözaltına alındı. Görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu da savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

ÖZALP BİR BİR ANLATTI

Gazeteci Muhammed Vefa Özalp sosyal medya hesabından Ayvatoğlu’nun zenginleşme sürecini anlattı. Özalp, özetle şunları aktardı: “Kürşat’ı 2014’te, AK Parti Kastamonu belediye başkan adayı olan Tahsin Babaş’ın seçim ofisinde tanımıştım. Liseyi terk etmişti, bir milletvekilinin önerisiyle Babaş’la çalışmaya başladı. Bir tane bozuk arabası vardı. Şimdiki gibi değil. Sonraki süreçte Babaş’ın seçimi kazanmasının ardından belediyede işe başladı. İstediği hayatın içine ilk adımını atmıştı. Sonra bir müdürlük verildi. Bu müdürlük görevinde yapacağını yapıyordu. Siz orayı anladınız...”

Ayvatoğlu’nun Kastamonu Belediyesi sürecinde ihale ve iş takiplerinden “bir servet kazandığını” belirten Özalp, “Çakarlı arabayla deniz kenarlarında, bilmem kaç yıldızlı otellerde ve gazinolara gidip parayı eziyordu. Ezmek ne demek pastırma yapıyordu. Pastırma demişken, Kürşat’ın görev sürecinde 100 bin liralık pastırma faturası kesilmişti. Bu sadece bir tanesi... AK Parti’ye giriş sürecini de biliyorum ancak burada daha lafı uzatmak istemiyorum. Son seçimde belediyeyi MHP kazandı ve AK Partili Tahsin Babaş, 78 milyon 490 bin 859 TL borç bıraktı” ifadelerini kullandı.