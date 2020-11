Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermeni iddialarını bu fotoğrafla çürüttü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusu "sivillerimizi vuruyor" yalanını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkardı.Hacıyev, Ermenistan tarafından servis edilen fotoğrafın sahte olduğunu açıklayarak, “Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar” dedi. Hacıyev, Azerbaycan sivil yerleşim alanına Ermenistan ordusu tarafından atılan füze fotosuyla birlikte Ermenistan'ın provakasyon amacıyla paylaştığı fotoğrafı paylaştı.

See difference.

Photo 1: Fired by Armenia to Alasgarli village of Tartar region of Azerbaijan. I shared it as photo of the day. Engine part of Armenian Smerch missile penatrates table and enters ground.

Photo 2: Unsuccessful Armenian fake. They even forget to clean spider net. pic.twitter.com/ql6zAHn9kZ