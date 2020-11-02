Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermeni iddialarını bu fotoğrafla çürüttü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta, Azerbaycan ordusunun, Ermenilerin yaşadığı sivil yerleşim yerlerine roket attığı yalanını çürüttü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusu "sivillerimizi vuruyor" yalanını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkardı.Hacıyev, Ermenistan tarafından servis edilen fotoğrafın sahte olduğunu açıklayarak, “Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar” dedi. Hacıyev, Azerbaycan sivil yerleşim alanına Ermenistan ordusu tarafından atılan füze fotosuyla birlikte Ermenistan'ın provakasyon amacıyla paylaştığı fotoğrafı paylaştı.
See difference.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 1, 2020
Photo 1: Fired by Armenia to Alasgarli village of Tartar region of Azerbaijan. I shared it as photo of the day. Engine part of Armenian Smerch missile penatrates table and enters ground.
Photo 2: Unsuccessful Armenian fake. They even forget to clean spider net. pic.twitter.com/ql6zAHn9kZ
ERMENİSTAN'IN PROVAKASYONUNU İFŞA ETTİ
İki fotoğrafa da dikkatli bakılmasını ifade eden Hacıyev, “Farkı görün. Fotoğraf 1: Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Terter bölgesinin Alasgarlı köyüne atıldı. Bunu günün fotoğrafı olarak paylaştım. Ermeni Smerch füzesinin motor kısmı masayı deliyor ve yere sağlanıyor. Fotoğraf 2: Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar” dedi.
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