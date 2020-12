Azerbaycan ve TSK tarihi geçiş töreni hazırlıyor

09 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Azerbaycan’ın İkinci Karabağ Savaşı’nda Ermenistan karşısında sağladığı zafer, 10 Aralık’ta Bakû’da gerçekleştirilecek tören geçişiyle kutlanacak. Törenlere Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) komando birlikleri de katılacak. Savaşta Türkiye’nin kardeş Azerbaycan’ın yanında yer almasının ardından düzenlenecek tören geçişinde iki ülkenin ilişkilerinin üst düzeye çıkarıldığı konusunda tüm dünyaya görüntü ve mesaj verilecek. Bakû’da düzenlenecek geçit törenini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan birlikte selamlayacak. Erdoğan’ın bu amaçla Azerbaycan’a gitmesi bekleniyor. Geçit töreni için TSK’den bir komando taburu da Bakû’ye geldi. Törenin provaları sırasında Türk askerlerinin Bakû sokaklarındaki yürüyüşüne halktan yoğun ilgi gösterildiği, sosyal medya hesaplarından sürekli bu görüntülerin paylaşıldığı öğrenildi.

‘İLGİ ÇOK BÜYÜK’

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Analizler Şube Müdürü Cavid Veliev, geçit töreninin ve Türkiye’nin katılımının büyük önemde olduğuna dikkat çekti. Türk askerinin, Bakû’nün kurtuluşunun 100. yılı olan 15 Eylül 2018’de de benzer bir törene katıldığını anımsatan Veliyev, “O zaman da Türkiye’den askerler ve Cumhurbaşkanı geldi” dedi. Türkiye’nin cumhurbaşkanı düzeyinde ve askerleriyle geçit törenine katılmasının çok boyutlu anlam ifade ettiğini belirten Veliyev, “Bu, Azerbaycan’ın zaferinin Türkiye tarafından paylaşılması anlamına geliyor. Türk askerinin gelişi toplumda çok büyük sevinçle karşılandı. Şu anda sosyal medyada sadece bu konu konuşuluyor ve herkes çekilen Türk askerlerinin görüntülerini paylaşıyor. Azerbaycanlılar, zaferlerini kardeşleriyle paylaşmak için bunu bekliyorlardı. Karabağ’da savaşın kazanılmasında Türkiye’nin her alanda desteği önemliydi” değerlendirmesini yaptı. İki liderin ziyaret sırasında görüşme gerçekleştireceğini, zaferin kutlanmasından ayrı olarak ateşkes gözlem merkezine ilişkin değerlendirmeler de yapılabileceğini aktaran Veliyev, askeri alanda yapılabilecek işbirliklerinin önünde engel bulunmadığını vurguladı. Veliyev, “Ülkelerimiz arasında 2010 yılında imzalanan bir anlaşma var. Bu anlaşma her iki tarafın da elini çok rahatlatıyor. İstedikleri anda o anlaşma çerçevesinde her şeyi yapabilirler” dedi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILLARI DA KAYBEDER’

Ermenistan’ın savaştaki kayıplarını da somutlaştıran Veliyev, “Ermenistan’ın 3-5 milyar dolarlık bir teçhizat kaybının olduğu değerlendiriliyor. Bunu 8 milyar dolara yükselten uzmanlar da var. Ermenistan küçük bir ülke. Yıllık savunma bütçesi 600 milyon dolar olan bir ülke için bu kayıp çok önemli. Dış yardım olmadan belini doğrultması zaten mümkün değil. Ermenistan’ın tek şansı Azerbaycan ve Türkiye ile işbirliği yapması. Yoksa önümüzdeki yüz yılları da kaybetmiş durumda” diye konuştu. Geçit töreninde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin savunma sistemleri kamuoyuna tanıtılacak. Ayrıca Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan’dan ele geçirilen tank, zırhlı araçlar ve diğer teçhizat da sergilenecek.