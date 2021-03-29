Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan yurttaşlarının, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebileceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti arasında Bakü'de imzalanan Kimlikle Seyahat Protokolü'nün iç onay sürecinin her iki ülke bakımından sonuçlandığı belirtilerek, "Söz konusu protokol, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Böylelikle iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceklerdir. Can Azerbaycan'la 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'iki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir" denildi.
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