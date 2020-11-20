Azerbaycan'da en yüksek günlük Covid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti
Azerbaycan'da 3 bin 169 koronavirüs vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 87 bini aştı.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Covid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 169 kişide koronavirüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 87 bin 163'e yükseldi.
Sağlığına kavuşanların sayısı 1404 artarak 60 bin 869'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 26 artarak 1079'a çıktı.
Bugüne kadar 1 milyon 576 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 25 bin 215 kişinin tedavisi sürüyor.
Azerbaycan'da, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.
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