Baba, kızına cinsel istismardan tutuklandı
Aydın'da 16 yaşındaki E.A.S., babası Osman S.'nin (41) 7 yıldır istismarına maruz kaldığını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Osman S. tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde 16 yaşındaki E.A.S., 23 Temmuz'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.
Pedagog eşliğinde ifade veren E.A.S., babası Osman S.'nin 9 yaşından beri kendisini istismar ve darp ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Osman S., polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman S., tutuklandı. E.A.S., Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nca korumaya alındı.
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