Baba, kızına cinsel istismardan tutuklandı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:31

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde 16 yaşındaki E.A.S., 23 Temmuz'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

Pedagog eşliğinde ifade veren E.A.S., babası Osman S.'nin 9 yaşından beri kendisini istismar ve darp ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Osman S., polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman S., tutuklandı. E.A.S., Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nca korumaya alındı.



