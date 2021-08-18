Baba, kızına cinsel istismardan tutuklandı

Aydın'da 16 yaşındaki E.A.S., babası Osman S.'nin (41) 7 yıldır istismarına maruz kaldığını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Osman S. tutuklandı.

DHA
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:31
Baba, kızına cinsel istismardan tutuklandı
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Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde 16 yaşındaki E.A.S., 23 Temmuz'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

Pedagog eşliğinde ifade veren E.A.S., babası Osman S.'nin 9 yaşından beri kendisini istismar ve darp ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Osman S., polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman S., tutuklandı. E.A.S., Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nca korumaya alındı.



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