Babacan'dan yatırım tepkisi: Türkiye'de son 20 yıldır ilk kez eksiye düştü

22 Haziran 2021 Salı, 16:40

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fırsatını her bulduğunda gençlere ‘evlenin’ çağrısı yaptığını belirterek, şu soruları yamneltti: Sayın Erdoğan, gençlerin geçimini ailesinden aldığı harçlıkla sürdürmeye çalıştığını görmüyor musunuz? Çalışma hayatına giren gençlerin çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını görmüyor musunuz? Durum buyken nasıl aile kursunlar?

DEVA lideri Babacan, partisinin il binasını açmak üzere gittiği Afyonkarahisar’da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babacan; gençlerin işsiz, umutsuz olduğunu ve korktuğunu söyledi.

"NEYLE EVLENECEK? İŞ YOK, PARA YOK"

Babacan, 27 yaşında oğlu olduğunu söyleyen bir vatandaşın Erdoğan'ın evlilikle ilgili sözleri üzerine “Neyle evlenecek? İş yok, para yok” diye seslenmesini örnek gösterdi.

Babacan, “Cevap burada. Evlenme yaşına gelmiş gençlerimizin anne babalarının derdi bunlar. Sayın Erdoğan, gençlerin geçimini ailesinden aldığı harçlıkla sürdürmeye çalıştığını görmüyor musunuz? Çalışma hayatına giren gençlerin çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını görmüyor musunuz? O da iş bulabilirse… Durum buyken gençler nasıl aile kursunlar?” dedi.

Babacan, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

HER DÖRT GENÇTEN BİRİ NE OKULDA NE DE İŞTE; EVDE"

“Siz ekonominin çarklarını bozduğunuz için gençler iş bulamıyor, eve hapsoluyor. Her dört gençten biri ne okulda ne de işte; evde. ‘Ev gençleri’ diye bir toplum kesimi oluştu. Yönettiğiniz ülkede gençler odalarından çıkamıyor. Yönettiğiniz ülkede gençler işsiz, umutsuz ve korkuyor. Tek imzayla ülkeyi yönetiyorsanız, tek sorumlu olduğunuzu kabul etmek zorundasınız.”

PARTİ BİRLEŞMESİ SÖYLENTİLERİ

Babacan, basında yer alan bazı haberlere ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi: Türkiye’deki tüm siyasi partilerle diyalog içinde olmayı arzu ederiz. İktidarda olan iki siyasi parti haricinde diğer tüm partilerle diyalogumuz var. Onlarla da bir diyalog, bayramlaşma çabamız oldu ama onlar reddettiler, kendileri bilir. Diyalog çerçevesinde bazen istişare ettiğimiz konular da oluyor kuşkusuz. Ama DEVA Partisi şu anda kendi özgün kimliğini geliştiren bir siyasi parti. Biz il il, ilçe ilçe dolaşıp kendimizi anlatıyoruz.

İTTİFAK OLUR MU?

Dolayısıyla bizim bu aşamada diyalog ve istişarenin ötesinde herhangi bir siyasi partiyle bir girişim şeklimiz olamaz, düşünülemez. Kendi işimize bakıyoruz. İttifakmış, parti birleşmesiymiş, bu tür iddia ve söylentilerin tamamı boş. Hiçbirisi gerçek değil. Ne zaman ki bir seçim kararı alınır, ‘ittifak olur mu, olmaz mı, hangi partilerle nasıl bir ittifak olur’, onu o noktada değerlendireceğiz. O gün bir karar vereceğiz. Şu anki önceliğimiz kendi kimliğimizi, DEVA markasını anlatmak.

"20 YILDIR İLK KEZ EKSİYE DÜŞTÜ"

“Son 20 yıldır ilk kez gayrimenkul yatırımları dışında uluslararası doğrudan yatırımlar Türkiye’de eksiye düştü. Nisan sonu 12 aylık birikimli tutar 867 milyon dolar. Bu ne demek? Ben göreve başlamadan önce bu ülkeye doğrudan sermaye girişi yıllık ortalama 1 milyar dolardı. Biz bunu 22 milyar dolara çıkarttık. Hem kendi insanımız hem de uluslararası yatırımcı harıl harıl sermaye getirdi. Yeni iş alanları açıldı. Maalesef 20 yıldır ilk defa Türkiye’ye giren sermaye eksiye düştü. Çıkan girenden az. Merkez Bankası rezervleri ekside. Varlık Fonu ekside. Yatırımlar ekside. Vatandaşın cebi ekside. Artıda hiçbir şey kalmadı.”