Babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel'in ifadesi ortaya çıktı: Annem bana inanmadı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:42

Döngel mahkemede defalarca maruz kaldığı cinsel istismarı, psikolojik yıkımı, "Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç" diye anlattı.

Genç oyuncunun babası İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde 2017 yılında yargılandı. İstinaf mahkemesi cezayı onarken dosya şu an Yargıtay'da bulunuyor.

Döngel babası hakkında şikayetini 4 yıl önce yapmıştı ama maruz kaldığı cinsel istismar yıllar öncesine dayanıyordu.

Döngel'in şikayeti üzerine babası A.D. gözaltına alındı. Kızının film ajansında oyuncu olarak çalışmak istediğini söyleyen A.D., "Gitmesini istemedim. Ajansa başladıktan sonra davranışlarında değişiklikler oldu. Neden hakkımda böyle bir suçlamada bulunduğuna anlam veremiyorum. Ben kızımı seven bir babayım" diyerek hakkındaki cinsel istismar suçlamasını reddetti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre,tutuklanan A.D. hakkında zincirleme olarak üst soyun çocuğa cinsel istismarı suçundan dava açıldı.

Mahkemede de kendisini benzer şekilde savunan A.D.'nin ardından eşiyle 19 yıldır evli olduğunu söyleyen anne N.D., "Kızım 2 yıl önce bana babasının kendisine tacizde bulunduğunu söyledi ama görmediğimden inanmadım. Bir sabah kızımın yanında gördüm, ne yaptığını sorduğumda 'Para veriyordum' dedi. Eğer eşim yaptıysa ben de şikayetçiyim" dedi.

"ANNEM BANA İNANMADI"

O dönem 17 yaşında olan Döngel, yaşadıklarını sayfalar dolusu ifadesinde anlattı.

Babasının şiddet de uyguladığını söyleyen Döngel, "Evde hep kavga gürültü olur. En basitinden bir suyun yeri değişse gelip tekme tokat döver bizi. Bir keresinde sırf arkadaşımla parka gittim diye kolumu kırdı. Korkumdan hastanedeyken merdivende düştüm" diyerek ne kadar yara aldığını anlatmaya çalıştı.

Kendisinde derin izler bırakan, maruz kaldığı cinsel istismarı annesine anlattığını söyleyen oyuncu, "Annem inanmadı. 'Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur, seni öldürür' diyordu. Annem ve babam gözümün önünde evcilik oynamaya devam etti" diye konuştu.

"KENDİMİ ÖLDÜRMEYE KALKTIM"

Kendisinin babası için para kaynağı olduğunu ve oyunculuk yaptığını anlatan Döngel, "Evde durmamak için sürekli çalışıyordum. Maruz kaldığım istismarı sadece anneme değil arkadaşlarıma da anlattım. İlk cinsel tacizime de Lise 1'de maruz kaldım" dedi.

"Babam sürekli oyunculuğumu bitirmekle, okuldan almakla tehdit ettiği için bir şey diyemiyordum" diyerek yaşadığı büyük korkuyu ifade etmeye çalışan Döngel, "Kendimi öldürmeye bile kalktım. Kaç kere hastaneye kaldırıldım hatırlamıyorum. Sonra pişman oldum 'Neden kendime bunu yaptım' dedim. Ama engel olamıyordum" dedi.

'BABASIYLA NASIL EVDE BIRAKIRIM?'

Annesinin sözleri yüzünden de şikayet etmeye çekindiğini aktaran Döngel yaşadığı endişeleri, "Çocukluğumu yaşayamadım hiç. Arkadaşlarım parkta oynarken ben, 'Bu adamdan nasıl kurtulurum' diyordum. Hep gitmek istedim, kardeşimi düşündüm. Bu saatten sonra nasıl anne olacağım? Nasıl evleneceğim? Bir gün kızım olursa babasıyla nasıl evde bırakırım?" sözleriyle ifade etti.

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davada tanık olarak dinlenen A.D.'nin akrabaları "yalan" söylüyor diye Döngel'i suçlasa da dosyaya Döngel'in majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığına dair rapor da eklendi.

Raporda bu durumun cinsel istismar eylemleriyle oluşabilecek nitelikte olduğu kaydedildi. Tüm delillerin ardından ardından mahkeme, sanığın ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilmediğini söyledi.

Melisa Döngel'in tüm aşamalarda olayı birbirine uygunluk arz edecek şekilde ısrarlı ve samimi anlattığını kaydederek A.D.'nin 15 yıl hapsine hükmetti.